Em 2 meses, Covid já matou mais que todos os homicídios do ES este ano

Sepultamento de vítima da Covid-19 no cemitério Boa Vista, em Maruípe. Crédito: Vitor Jubini

Em entrevista recente, o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, informou que o mês de maio foi iniciado com 124 mortes e encerrado com um aumento de mais de 300% do total de casos no período de 31 dias. Enquanto isso, a Secretaria de Segurança Pública apresentava o índice de 76 homicídios no mesmo intervalo de tempo. Em 2019, foram 80 mortes violentas.

CBN Vitória. Chegamos a 604 mortes no último dia de maio. Começamos o mês com 124 óbitos. Se o indicador crescer na mesma proporção no mês de junho, podemos passar de 1.200 óbitos. A sociedade precisa entender que Covid mata, e mata muito. A declaração foi dada pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes , na manhã desta terça-feira (2), durante entrevista concedida à jornalista Fernanda Queiroz, da Rádio

Pablo Lira, presidente em exercício do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e professor do mestrado em segurança pública da UVV, observa que os homicídios no Brasil são considerados uma epidemia.

Os assassinatos integram a categoria de causas externas que, desde 2014, mantêm o segundo lugar no ranking dos principais motivos para mortes no país e também no Espírito Santo, com aproximadamente 17% das ocorrências no Estado.

Já as doenças infecciosas, entre as quais se encaixa agora a Covid-19, ocupava a 5ª colocação até o ano passado, com 3% das mortes. Mas, numa análise futura sobre o ano de 2020, Pablo Lira prevê mudanças. "Esses indicadores vão ser alterados. A Covid inverte a lógica e, esses primeiros meses, com número de óbitos superior ao de homicídios, demonstra a alta letalidade e o risco da doença", ressalta.

O professor aponta ainda um perfil diferente entre as vítimas: enquanto os homicídios atingem, sobretudo, homens de até 29 anos, a Covid tem matado mais pessoas do sexo masculino, porém a faixa etária frequente é superior a 60 anos.

PROJEÇÕES

Painel Covid-19 também apontavam 16.894 casos, sendo que 773 foram contabilizados nas últimas 24 horas. Espírito Santo alcançou a marca de 737 mortes por Covid-19 até esta quinta-feira (04). Dessas, 39 foram registradas em apenas um dia. As informações atualizadas diariamente notambém apontavam 16.894 casos, sendo que 773 foram contabilizados nas últimas 24 horas.