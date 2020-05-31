Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. ES termina o mês de maio com mais de 600 mortes por coronavírus

"Nós temos uma doença de difícil manejo, os pacientes evoluem para o estado crítico muito rapidamente, e o total de óbitos acumulados que temos até agora pode dobrar ao longo do mês de junho. Nós podemos chegar ao mês de junho com o número de mil óbitos, pelo comportamento da doença", disse Nésio, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.

A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,41%. Até o momento, 47.373 testes foram realizados em todo o Estado. Entre os municípios capixabas com mais mortes, Serra aparece no topo da lista com 157 casos, seguido por Vila Velha (99), Vitória (96), Cariacica (92). Fora da Grande Vitória, Marataízes, no Sul do Estado, aparece com 15 mortes confirmadas por Covid-19.

Assim como o índice de mortes, Serra é o município do Espírito Santo com o maior registro de casos confirmados pelo novo coronavírus, sendo 2.508 pacientes com diagnósticos positivos. Em seguida aparece Vitória (2.453), Vila Velha (2.423) e Cariacica (1.831). Fora da Grande Vitória, o município de Colatina , no Noroeste do Estado, ocupa o quinto lugar da lista com 311 registros.

10 BAIRROS COM MAIOR NÚMERO DE MORTES





Jardim Camburi (Vitória): 12

Vila Nova de Colares (Serra): 11

Feu Rosa (Serra): 10

Bairro das Laranjeiras: (Serra): 9

José de Anchieta I (Serra): 8

Morada de Laranjeiras (Serra): 8

Jardim Tropical (Serra): 7

Maria Ortiz (Vitória): 7

Centro (Fundão): 6

Nova Carapina I (Serra): 6

TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS

E, após uma queda na taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) para atender pacientes graves da Covid-19 no Espírito Santo, o índice voltou a subir neste domingo. Agora, 80,23% dos leitos do SUS exclusivos para a doença estão ocupados no Estado. Até a noite de sábado (30), a taxa estava em 76,26%.

São 426 vagas de UTI ocupadas de um total de 531 na rede pública para o coronavírus. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Na Grande Vitória, região que concentra o maior número de casos e mortes por Covid-19, a taxa de ocupação de UTIs públicas subiu de 84,5% para 88,19% neste domingo. É a maior proporção entre as regiões do Estado, seguida pela região Norte (60,4% vagas de UTI ocupadas).