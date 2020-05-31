ES termina o mês de maio com mais de 600 mortes por coronavírus
O Espírito Santo fechou o mês de maio com mais de 600 mortes causadas pelo novo coronavírus. Já são 604 óbitos e 13.690 casos confirmados, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde deste domingo (31). Segundo o Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Sesa, a quantidade de pacientes curados também aumentou. Um total de 7.732 pessoas conseguiram vencer a batalha contra a Covid-19.
Na última sexta-feira (29), o secretário de Estado de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou em entrevista coletiva que o Espírito Santo deveria ultrapassar a marca de 600 mortos pela doença até este domingo (31), o que se concretizou.
Em outra projeção apresentada quinta (28), Nésio informou que o número de mortes por coronavírus no Espírito Santo pode chegar a mil no mês de junho. O secretário destacou a gravidade da doença e a dificuldade do tratamento, mesmo com os respiradores. Para justificar, Nésio afirmou que dois terços dos pacientes que são colocados em ventilação mecânica morrem.
"Nós temos uma doença de difícil manejo, os pacientes evoluem para o estado crítico muito rapidamente, e o total de óbitos acumulados que temos até agora pode dobrar ao longo do mês de junho. Nós podemos chegar ao mês de junho com o número de mil óbitos, pelo comportamento da doença", disse Nésio, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.
A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,41%. Até o momento, 47.373 testes foram realizados em todo o Estado. Entre os municípios capixabas com mais mortes, Serra aparece no topo da lista com 157 casos, seguido por Vila Velha (99), Vitória (96), Cariacica (92). Fora da Grande Vitória, Marataízes, no Sul do Estado, aparece com 15 mortes confirmadas por Covid-19.
Assim como o índice de mortes, Serra é o município do Espírito Santo com o maior registro de casos confirmados pelo novo coronavírus, sendo 2.508 pacientes com diagnósticos positivos. Em seguida aparece Vitória (2.453), Vila Velha (2.423) e Cariacica (1.831). Fora da Grande Vitória, o município de Colatina, no Noroeste do Estado, ocupa o quinto lugar da lista com 311 registros.
- 10 BAIRROS COM MAIOR NÚMERO DE MORTES
- Jardim Camburi (Vitória): 12
- Vila Nova de Colares (Serra): 11
- Feu Rosa (Serra): 10
- Bairro das Laranjeiras: (Serra): 9
- José de Anchieta I (Serra): 8
- Morada de Laranjeiras (Serra): 8
- Jardim Tropical (Serra): 7
- Maria Ortiz (Vitória): 7
- Centro (Fundão): 6
- Nova Carapina I (Serra): 6
TAXA DE OCUPAÇÃO DE LEITOS
E, após uma queda na taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva (UTIs) para atender pacientes graves da Covid-19 no Espírito Santo, o índice voltou a subir neste domingo. Agora, 80,23% dos leitos do SUS exclusivos para a doença estão ocupados no Estado. Até a noite de sábado (30), a taxa estava em 76,26%.
São 426 vagas de UTI ocupadas de um total de 531 na rede pública para o coronavírus. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Na Grande Vitória, região que concentra o maior número de casos e mortes por Covid-19, a taxa de ocupação de UTIs públicas subiu de 84,5% para 88,19% neste domingo. É a maior proporção entre as regiões do Estado, seguida pela região Norte (60,4% vagas de UTI ocupadas).
Já os leitos de enfermaria, destinados a pacientes com quadro menos grave, mas que necessitam ficar internados e em isolamento, estão com taxa de ocupação em 68,21% na rede pública estadual. São 604 vagas, sendo 412 preenchidas. A região com menos vagas em enfermarias é a Norte, cuja ocupação chegou a 72,93%.