Passarela na Avenida Vitória foi leiloada Crédito: Leonardo Silveira/ Prefeitura de Vitória

Your browser does not support the audio element. Trecho da avenida Vitória será totalmente interditado durante a madrugada

A Avenida Vitória, uma das principais vias da Capital, será interditada nos dois sentidos em um trecho próximo ao Colégio Estadual.

A interdição vai acontecer nesta sexta-feira (31), no sábado (1º) e no domingo (2), entre 22h e 5h, e será feita, de acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, para a retirada da passarela que fica na altura do Forte São João.

A antiga passarela, cuja estrutura de 16 toneladas estava danificada e condenada segundo a própria prefeitura, foi leiloada pelo valor de R$ 11 mil.

A prefeitura afirmou que a obra de reabilitação da malha viária da Avenida Vitória contempla a implantação de nova travessia no local, que será mais segura e com uma passagem de pedestres com sinalização adequada.

Durante a interdição, os veículos que estiverem transitando no sentido Centro desviarão pela Rua General Calmon. Já os carros no sentido Praia serão desviados pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. O acesso ao Hospital Estadual de Urgência, o antigo São Lucas, será feito pela Marechal Mascarenhas de Moraes.

O horário de retirada da passarela, no período noturno, foi uma exigência da prefeitura no leilão, realizado de modo on-line, para que a interdição tenha um impacto menor no trânsito da região.