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Retirada de passarela

Trecho da Avenida Vitória será totalmente interditado durante a madrugada

A interdição vai acontecer em três dias, entre 22h e 5h, e será feita para a retirada da passarela que fica na altura do Forte São João
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 07:51

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 07:51

A antiga passarela, cuja estrutura de 16 toneladas estava danificada e condenada segundo a própria prefeitura, foi leiloada pelo valor de R$ 11 mil.
Passarela na Avenida Vitória foi leiloada Crédito: Leonardo Silveira/ Prefeitura de Vitória
Trecho da avenida Vitória será totalmente interditado durante a madrugada
A Avenida Vitória, uma das principais vias da Capital, será interditada nos dois sentidos em um trecho próximo ao Colégio Estadual.
A interdição vai acontecer nesta sexta-feira (31), no sábado (1º) e no domingo (2), entre 22h e 5h, e será feita, de acordo com a Secretaria Municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, para a retirada da passarela que fica na altura do Forte São João.
A antiga passarela, cuja estrutura de 16 toneladas estava danificada e condenada segundo a própria prefeitura, foi leiloada pelo valor de R$ 11 mil.
A prefeitura afirmou que a obra de reabilitação da malha viária da Avenida Vitória contempla a implantação de nova travessia no local, que será mais segura e com uma passagem de pedestres com sinalização adequada.

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Durante a interdição, os veículos que estiverem transitando no sentido Centro desviarão pela Rua General Calmon. Já os carros no sentido Praia serão desviados pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes. O acesso ao Hospital Estadual de Urgência, o antigo São Lucas, será feito pela Marechal Mascarenhas de Moraes.
O horário de retirada da passarela, no período noturno, foi uma exigência da prefeitura no leilão, realizado de modo on-line, para que a interdição tenha um impacto menor no trânsito da região.
Um balanço da Prefeitura de Vitória indica que 93% das obras na avenida estão concluídas. As intervenções contemplam a requalificação e reurbanização da avenida Vitória, além da implantação de uma nova ciclovia na via e os trabalhos de macrodrenagem.

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