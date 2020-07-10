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Diz governo do ES

Obras do Portal do Príncipe devem começar ainda no 2º semestre de 2020

Mudança promete melhorar um dos maiores gargalos do trânsito da Região Metropolitana: a chegada a Vitória pela Segunda Ponte e pela Cinco Pontes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 09:23

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 09:23

Obras do Portal do Príncipe devem começar no segundo semestre de 2020
Obras do Portal do Príncipe devem começar no segundo semestre de 2020 Crédito: Luciney Araújo|Drone TV Gazeta
Aguardada como uma das principais obras de mobilidade da Grande Vitória, o Portal do Príncipe, na Capital, deve ter os trabalhos iniciados ainda no segundo semestre de 2020. É o que informa a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). A intervenção promete melhorar um dos maiores gargalos do fluxo de veículos da Região Metropolitana: a chegada a Vitória pela Segunda Ponte e pela Cinco Pontes.
Sem definir a data exata para o início dos trabalhos, a Semobi informou, por nota à TV Gazeta, que as obras já estão contratadas e a empresa desenvolvendo os projetos. Disse ainda que a limpeza do terreno já está sendo feita para montagem do canteiro de obras.
No fim do mês de abril, o governador Renato Casagrande (PSB) já havia assinado a ordem de serviço que autorizava a empresa vencedora a dar início aos projetos e posteriormente à execução das obras. O empreendimento terá custo total de R$ 42.688.800. A previsão é de que o trabalho seja concluído em 15 meses, após o início das intervenções.

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Obras do Portal do Príncipe devem começar no segundo semestre de 2020
Obras do Portal do Príncipe devem começar no segundo semestre de 2020 Crédito: Luciney Araújo|Drone TV Gazeta
De acordo com a Semobi, o Portal do Príncipe é umas das obras prioritárias do governo do Estado na área da mobilidade e vai beneficiar tanto quem chega a Vitória via Segunda Ponte quanto a comunidade que mora ou frequenta a região, afirmou em nota.
Obras do Portal do Príncipe devem começar no segundo semestre de 2020, diz governo
As obras foram contratadas por Regime Diferenciado de Contratação Integrada. Desta forma, o Estado possui o anteprojeto e a empresa vencedora da licitação desenvolve os projetos para execução da obra.
O Portal do Príncipe deve contar com novas vias para facilitar a chegada e o retorno para condutores que entram em Vitória vindo de Vila Velha e Cariacica, pela Segunda Ponte, e da região de São Torquato, em Vila Velha, pelas Cinco Pontes. No anteprojeto está prevista a criação de novas vias e até de uma estrutura de lazer na região da Ilha do Príncipe, com a implantação de quadras poliesportivas; pista de skate; áreas de lazer; parquinho; academia ao ar livre; bicicletário e uma nova urbanização.

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