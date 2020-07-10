Obras do Portal do Príncipe devem começar ainda no 2º semestre de 2020

Obras do Portal do Príncipe devem começar no segundo semestre de 2020 Crédito: Luciney Araújo|Drone TV Gazeta

Aguardada como uma das principais obras de mobilidade da Grande Vitória, o Portal do Príncipe , na Capital, deve ter os trabalhos iniciados ainda no segundo semestre de 2020. É o que informa a Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi). A intervenção promete melhorar um dos maiores gargalos do fluxo de veículos da Região Metropolitana: a chegada a Vitória pela Segunda Ponte e pela Cinco Pontes.

Sem definir a data exata para o início dos trabalhos, a Semobi informou, por nota à TV Gazeta, que as obras já estão contratadas e a empresa desenvolvendo os projetos. Disse ainda que a limpeza do terreno já está sendo feita para montagem do canteiro de obras.

Obras do Portal do Príncipe devem começar no segundo semestre de 2020 Crédito: Luciney Araújo|Drone TV Gazeta

De acordo com a Semobi, o Portal do Príncipe é umas das obras prioritárias do governo do Estado na área da mobilidade e vai beneficiar tanto quem chega a Vitória via Segunda Ponte quanto a comunidade que mora ou frequenta a região, afirmou em nota.

Your browser does not support the audio element. Obras do Portal do Príncipe devem começar no segundo semestre de 2020, diz governo

As obras foram contratadas por Regime Diferenciado de Contratação Integrada. Desta forma, o Estado possui o anteprojeto e a empresa vencedora da licitação desenvolve os projetos para execução da obra.