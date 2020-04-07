Vídeo: imagens de drone mostram novo cotidiano do trânsito em Vitória

Antes movimentada, a Reta da Penha tem trânsito muito pequeno em tempos de pandemia de coronavírus

Imagens aéreas feitas nesta terça-feira (7) pelo drone operado pelo cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta, mostram o novo cenário em diferentes pontos e avenidas de Vitória. Reta da Penha, Praça do Pedágio, Beira-Mar, locais que há poucas semanas conviviam com o fluxo incessante de pessoas e automóveis agora lidam com trânsito semelhante ao de um feriado.