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Isolamento devido ao coronavírus

Vídeo: imagens de drone mostram novo cotidiano do trânsito em Vitória

Cenas captadas por drone da TV Gazeta nesta terça-feira (7) mostram como o fluxo de veículos e a circulação de pessoas caíram drasticamente por conta do isolamento social devido à pandemia da Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 13:38

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 13:38

Antes movimentada, a Reta da Penha tem trânsito muito pequeno em tempos de pandemia de coronavírus
Antes movimentada, a Reta da Penha tem trânsito muito pequeno em tempos de pandemia de coronavírus Crédito: Luciney Araújo/TV Gazeta
A recomendação de manter-se em casa por conta da pandemia do novo coronavírus mudou drasticamente o cotidiano das cidades. Os costumeiros engarrafamentos nas principais avenidas deram lugar à tranquilidade forçada no trânsito em avenidas de Vitória.

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Imagens aéreas feitas nesta terça-feira (7) pelo drone operado pelo cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta, mostram o novo cenário em diferentes pontos e avenidas de Vitória. Reta da Penha, Praça do Pedágio, Beira-Mar, locais que há poucas semanas conviviam com o fluxo incessante de pessoas e automóveis agora lidam com trânsito semelhante ao de um feriado.

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