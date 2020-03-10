Trânsito será o grande desafio do próximo prefeito de Vitória

As limitações territoriais e a topografia acidentada da nossa ilha/capital (espremida entre o mar e os morros), recomendam o exemplo de cidades europeias similares a Vitória: reorganização do tráfego tendo como diretriz a melhor utilização da malha viária existente.

Hoje, a reorganização do uso do nossa malha viária é imprescindível. Em especial na região de maior concentração de atividades institucionais e econômicas (grande Praia do Canto), onde a convergência de veículos é crescente e o problema se agrava mais rapidamente.

Assim, considero oportuno, diante da proximidade da escolha do futuro prefeito da Capital, reiterar algumas medidas básicas em prol da nossa mobilidade: 1) Implantação da mão única (binário) de tráfego na região da grande Praia do Canto para possibilitar a substituição de semáforos de três tempos pelos de dois tempos; 2) Eliminação das rotatórias nas vias de tráfego intenso e sua substituição por faixas elevadas de pedestres (redutoras de velocidade); 3) Ampliação da rótula de cruzamento da Reta da Penha com a Av. Rio Branco para evitar os insuportáveis engarrafamentos diários no principal eixo viário da cidade (obra simples e viável); 4) Implantação de ruas de pedestres para estímulo ao deslocamento a pé; 5) Construção de mais ciclovias, além de outras medidas nesta linha.