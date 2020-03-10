Trânsito será o grande desafio do próximo prefeito de Vitória

Em artigo recente, lembrei a importância dos aterros da Esplanada da Capixaba e da Enseada do Sua (décadas de 50 e 70) como iniciativas propulsoras da maior renovação urbana da capital, envolvendo expansão territorial e a criação de novas vias para desafogar o tráfego.
De lá para cá, ainda que a cidade tenha recebido importantes melhorias urbanas (pontuais), nada de grande relevância foi feito em prol da mobilidade.
As limitações territoriais e a topografia acidentada da nossa ilha/capital (espremida entre o mar e os morros), recomendam o exemplo de cidades europeias similares a Vitória: reorganização do tráfego tendo como diretriz a melhor utilização da malha viária existente.
Mas por que isso ainda não foi feito? Principalmente em razão dos paradigmas que permeiam o setor de planejamento viário da Prefeitura de Vitória, refratário a mudanças de um modo geral.
Hoje, a reorganização do uso do nossa malha viária é imprescindível. Em especial na região de maior concentração de atividades institucionais e econômicas (grande Praia do Canto), onde a convergência de veículos é crescente e o problema se agrava mais rapidamente.
Assim, considero oportuno, diante da proximidade da escolha do futuro prefeito da Capital, reiterar algumas medidas básicas em prol da nossa mobilidade: 1) Implantação da mão única (binário) de tráfego na região da grande Praia do Canto para possibilitar a substituição de semáforos de três tempos pelos de dois tempos; 2) Eliminação das rotatórias nas vias de tráfego intenso e sua substituição por faixas elevadas de pedestres (redutoras de velocidade); 3) Ampliação da rótula de cruzamento da Reta da Penha com a Av. Rio Branco para evitar os insuportáveis engarrafamentos diários no principal eixo viário da cidade (obra simples e viável); 4) Implantação de ruas de pedestres para estímulo ao deslocamento a pé; 5) Construção de mais ciclovias, além de outras medidas nesta linha.
A implantação do aquaviário e a inclusão de mais duas faixas na Terceira Ponte, com ligação direta desta via com a Reta da Penha (em fase de projeto pelo governo do Estado) – iniciativas da maior importância em favor da mobilidade – somente se traduzirão em benefícios concretos se a malha viária na zona de influência destas melhorias for preparada para recebê-las.
É imperativo, portanto, que o futuro prefeito esteja disposto a quebrar os velhos paradigmas e a enfrentar o desafio das mudanças necessárias. Sob pena de um iminente caos na mobilidade metropolitana.