Novas plataformas de mobilidade criam desafios e exigem vontade de inovar

Patinetes elétricos Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

Desde que as patinetes elétricas surgiram no Brasil, em 2018, muitas questões foram levantadas. Apesar de polêmicas relacionadas a velocidade e segurança, o fenômeno tomou conta das cidades e funcionou como a cereja do bolo dos discursos políticos. Junto das patinetes vieram as bicicletas compartilhadas fora de estação (dockless), que se pegava e largava em qualquer ponto do espaço público. A ideia prometia otimizar o tempo no trânsito e mudar a maneira de se relacionar com a cidade.

Compreendemos que gestores às vezes se encantem com sistemas que funcionam bem noutros países e tentem implantá-los em suas cidades. Por isso, alertamos, através de artigos, que na realidade conjuntural de Vitória e adjacências, esse padrão importado das patinetes encontraria desafios. Há diferenças fundamentais em infraestrutura, não levadas em conta em nosso contexto.

Uma vez implantado o sistema, constatamos que a falta de critérios para estacioná-las prejudicava a acessibilidade. Absurdos eram registrados regularmente. Largadas junto a acessos para cadeirantes, em piso tátil e nas calçadas, traziam desconforto e perigo.

Pela cara manutenção dos equipamentos; pelo alto custo para os usuários; pelos muitos acidentes, por imprudência ou más condições das calçadas, foi selado o desenlace das atividades. Por exercer um papel importante na última milha, justamente onde a infraestrutura urbana é precária, esse modelo de negócio precisa ser aprimorado.

Bikes e patinetes compartilhadas pode ajudar nossa mobilidade, mas somente através de critérios cuidadosamente definidos. Novas plataformas de mobilidade criam desafios, exigem educação e vontade de inovar. Talvez a educação das pessoas venha com o tempo.

Mais uma vez os fatos nos levam à conclusão de que até mesmo as boas ideias são inviabilizadas pela execução inepta de um projeto. É só nos lembrarmos do VLT, do BRT e da Linha Verde.