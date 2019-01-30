Do patinete ao Transcol, como andará nossa mobilidade urbana?

Mulher usa patinete elétrico: meio de transporte será disponibilizado para aluguel em Vitória Crédito: Vitor Jubini

O ano começou com muitas novidades anunciadas no que tange à mobilidade urbana da Grande Vitória.

A primeira delas na verdade se deu ano passado, no apagar das luzes do governo Paulo Hartung, com a inauguração da rodovia Leste-Oeste, após anos de atraso e, assim mesmo, tendo várias falhas construtivas e de sinalização. De qualquer modo, é um novo eixo viário naquela região urbana entre Cariacica e Vila Velha.

Já a equipe de Renato Casagrande confirmou a finalização de obras como a da Av. Leitão da Silva (iniciada no seu governo anterior) e a possível retomada de projetos que naquela ocasião só ficaram no papel. Também foi confirmado o projeto da 5ª faixa reversível na Terceira Ponte, bem como a decisão de instalar barreiras contra tentativas de suicídio (trata-se de um drama humano, mas sempre com consequências para a mobilidade da região do entorno da ponte, tanto em Vitória quanto em Vila Velha, podendo se estender por quase toda a região metropolitana; a barreira poderá minimizar ou até mesmo acabar com o problema dos engarrafamentos causados por tal situação).

No entanto, são todas intervenções que ainda levarão um tempo para serem concretizadas e, portanto, não poderão contribuir para a melhoria do trânsito em curto ou médio prazo. Por outro lado, a única medida anunciada com efeito imediato foi o aumento no preço das passagens dos ônibus metropolitanos. Uma das justificativas é a necessidade de investimentos no Sistema Transcol. Contudo, também é possível que ocorra uma redução no número de passageiros em função do aumento no valor da passagem. A maioria dos usuários são aqueles cujo orçamento mensal encontra-se mais apertado.

Além disso, o sentimento de muitos usuários do transporte público é que se trata de algo caro e sem qualidade, afinal são ônibus sem ar condicionado, piso elevado, frequentemente lotados e com risco de assaltos. E, em paralelo, abrigos inexistentes ou depredados, o que faz a viagem de ônibus urbano ser um martírio diário.

Talvez esteja aí um dos motivos do crescimento de 19% nas vendas de bicicletas em todo o país em 2018, segundo dados da Abraciclo - Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares. Tal fato revela um aumento no número de ciclistas, e a maioria deles se encontram nas cidades, incluindo aí a Grande Vitória. É claro que isso é resultado do maior incentivo que vem sendo dado a esse modal, por meio de campanhas educativas e ampliação da malha cicloviária, entre outros motivos, incluindo o custo do transporte de massa, que no nosso caso é o ônibus.

No entanto, também houve aumento de mais de 14% na venda de veículos automotores, e acima do esperado pelas projeções iniciais da Fenabrave - Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, o que indica que muitos ainda enxergam o automóvel como meio de locomoção preferencial.