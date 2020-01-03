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Proibido para menores

Patinetes e bicicletas compartilhadas em Vitória agora só para maiores

Um decreto municipal alterou as regras e a idade mínima para o uso dos equipamentos passou de 16 para 18 anos

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 20:20
Patinetes em Vitória: os equipamentos não poderão mais ser usados por quem é menor de idade Crédito: Carlos Alberto Silva
Já está valendo  o decreto que muda a idade mínima para uso de bicicletas e patinetes compartilhados em Vitória. Desde abril do ano passado, o pré-requisito era o usuário ter no mínimo 16 anos, mas agora somente a partir dos 18 anos a pessoa poderá usufruir dos equipamentos.   
De acordo com José Eduardo Souza Oliveira, secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana, a medida foi necessária devido a exigências da seguradora. "Devido à responsabilidade legal que tem, a empresa é obrigada a fornecer seguro aos usuários. Porém, o seguro só é permitido a maiores de idade, ou seja, civilmente responsáveis. Por isso, a necessidade de mudança via decreto. Em outros Estados onde a empresa atua,  já é limitada à utilização desse equipamento a maiores de 18 anos", explicou o secretário.  

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O secretário aponta que  o seguro existe tanto para usuário quanto para o equipamento. Sobre a promessa de fiscalização, José Eduardo disse que as primeiras ações após o decreto serão de orientação aos usuários. 
"Inicialmente vamos intensificar,  com a empresa que fornece os equipamentos,  atividades educativas sobre a forma correta de se usar os patinetes e bicicletas. Posteriormente, acredito que em meados do ano, devemos implementar uma forma de fiscalização, que será pensada ainda, acerca das regras de circulação no trânsito, na calçada, uso de equipamentos de segurança e demais necessidades. Tudo será feito por ato normativo", detalhou.   

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