Bicicletas compartilhadas: ataque hacker deixa Bike Vitória fora do ar

Para testar o sistema após as queixas, A Gazeta também tentou utilizar o aplicativo no domingo (8) e nesta segunda-feira (9) e, ao acionar a busca pelas estações, o aplicativo não completou a operação. Na tela do aplicativo, apenas aparecia a mensagem "atualizando estações".

A Serttel afirmou que os servidores da empresa precisaram ser restaurados e reconfigurados e que o serviço deve ser restabelecido nesta segunda-feira (9). A empresa garantiu que não houve nenhuma perda ou vazamento de dados e disse que tomou as medidas necessárias para apurar os fatos. Assegurou que reforçou os seus mecanismos de segurança para garantir a integridade dos seus sistemas e evitar que novos ataques ocorram.