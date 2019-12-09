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Compartilhamento de bicicletas

Bike Vitória está fora do ar há três dias e deixa 900 usuários na mão

Aplicativo de compartilhamento de bicicletas apresenta instabilidade desde sexta-feira (6). Após queixas de usuários, a reportagem de A Gazeta testou o sistema e constatou o problema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 12:21

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 12:21

Bike Vitória é o serviço de compartilhamento de bicicletas na capital Crédito: Arquivo / Guilherme Ferrari
Quem tentou usar o Bike Vitória no final de semana teve uma desagradável surpresa: o aplicativo de aluguel de bicicletas ficou fora do ar desde a última sexta-feira (6) e, desde então, permanece assim nesta segunda-feira (9).
Usuários relatam essa instabilidade há três dias. Para testar o sistema após as queixas, A Gazeta também tentou utilizar o aplicativo no domingo (8) e nesta segunda-feira (9) e, ao acionar a busca pelas estações, o aplicativo não completa a operação. A reportagem entrou em contato com o telefone disponibilizado pelo aplicativo e uma atendente informou que o sistema está indisponível desde sexta-feira e que a previsão de retorno ao funcionamento normal seria ainda nesta segunda,  porém não foi confirmado o horário que isso vai ocorrer.

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Segundo a Prefeitura de Vitória, o sistema conta com 320 bikes compartilhadas para aluguel e cerca de 900 pessoas utilizam as bicicletas diariamente. O Bike Vitória possui, no total, 32 estações, 30 de bicicletas adultas e duas infantis. O passe diário do serviço custa R$ 7,50; o mensal, R$ 15; e o anual,  R$ 93,75. Ou seja, aquele usuário que tem o passe mensal ou anual ficou três dias sem poder usar a bike.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a prefeitura para questionar sobre o problema de funcionamento do aplicativo. Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que a empresa Serttel, responsável pelo Bike Vitória, sofreu um ataque cibernético que causou a indisponibilidade do serviço. Destacou também que os dias que o serviço não funcionou serão compensados com a extensão nos passes.

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