Bike Vitória está fora do ar há três dias e deixa 900 usuários na mão

Usuários relatam essa instabilidade há três dias. Para testar o sistema após as queixas, A Gazeta também tentou utilizar o aplicativo no domingo (8) e nesta segunda-feira (9) e, ao acionar a busca pelas estações, o aplicativo não completa a operação. A reportagem entrou em contato com o telefone disponibilizado pelo aplicativo e uma atendente informou que o sistema está indisponível desde sexta-feira e que a previsão de retorno ao funcionamento normal seria ainda nesta segunda, porém não foi confirmado o horário que isso vai ocorrer.