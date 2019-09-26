Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cobilândia

Dupla é flagrada com bicicletas de aplicativo sem travas em Vila Velha

As bicicletas estavam com os dispositivos de segurança violados. A dupla foi detida no bairro Cobilândia em Vila Velha
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

26 set 2019 às 13:41

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 13:41

As duas bicicletas estavam com os dispositivos de segurança violados Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Aconteceu de novo. Mais uma vez as bicicletas de uso compartilhado foram utilizadas pela criminalidade. Na manhã desta quinta-feira (26), a polícia deteve dois homens que utilizavam as bikes com o sistema de trava violado.
A abordagem ocorreu no bairro Cobilândia, em Vila Velha, e de acordo com o delegado Luiz Neves de Paula, que efetuou a prisão, a dupla utilizava bicicletas que apresentavam lacres de segurança violados, o que motivou a prisão.
> Bicicletas de uso compartilhados são usadas para cometer crimes em Vitória
"Observamos que eles estavam em duas bicicletas com as travas de segurança quebradas. Além disso, um deles portava uma barra de alumínio em mãos, o que também nos levantou suspeita. Eles disseram ter encontrado as bicicletas na região da Cinco Pontes, em Vitória, já nessa condição e seguiram com elas para Cobilândia, onde os encontramos", destacou o delegado que lamentou ainda a utilização das bicicletas por criminosos.
"Isso tem sido cada vez mais recorrente (pessoas utilizando bicicletas compartilhadas para a prática de crimes). Infelizmente a facilidade e praticidade no acesso a elas fazem com que esse tipo de ocorrência aumente. É preciso melhorar a segurança desse mecanismo, disse o delegado.
A reportagem tentou contato com a assessoria da empresa proprietária das bicicletas, mas não obteve retorno. Os dois homens foram encaminhados à delegacia de Cobilândia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto bicicleta Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados