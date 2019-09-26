Dupla é flagrada com bicicletas de aplicativo sem travas em Vila Velha

As duas bicicletas estavam com os dispositivos de segurança violados Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Aconteceu de novo. Mais uma vez as bicicletas de uso compartilhado foram utilizadas pela criminalidade. Na manhã desta quinta-feira (26), a polícia deteve dois homens que utilizavam as bikes com o sistema de trava violado.

A abordagem ocorreu no bairro Cobilândia, em Vila Velha , e de acordo com o delegado Luiz Neves de Paula, que efetuou a prisão, a dupla utilizava bicicletas que apresentavam lacres de segurança violados, o que motivou a prisão.

"Observamos que eles estavam em duas bicicletas com as travas de segurança quebradas. Além disso, um deles portava uma barra de alumínio em mãos, o que também nos levantou suspeita. Eles disseram ter encontrado as bicicletas na região da Cinco Pontes, em Vitória, já nessa condição e seguiram com elas para Cobilândia, onde os encontramos", destacou o delegado que lamentou ainda a utilização das bicicletas por criminosos.

"Isso tem sido cada vez mais recorrente (pessoas utilizando bicicletas compartilhadas para a prática de crimes). Infelizmente a facilidade e praticidade no acesso a elas fazem com que esse tipo de ocorrência aumente. É preciso melhorar a segurança desse mecanismo, disse o delegado.