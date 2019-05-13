Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Artigo de Opinião

Trânsito

Mobilidade urbana depende de boa vontade política

Já tivemos vários projetos, dos mais fantasiosos, como a construção de teleféricos e túneis, e nenhum deu certo

Públicado em 

13 mai 2019 às 17:37
Mobilidade urbana
Gutman Uchôa de Mendonça*
Na década de 1970, vir de Cariacica ou Vila Velha para Vitória a partir de 7 horas da manhã até umas dez ou 11h era um suplício. Não existia a Segunda Ponte, muito menos a Terceira, e toda tragédia do início do tráfego da Grande Vitória tinha seu tormento ainda em São Torquato, na bifurcação entre os municípios.
> Promessas de mobilidade urbana que não saíram do papel no ES
Com o advento da Segunda Ponte, o trânsito melhorou na região, mas, de uns 25 anos para cá, as tragédias do tráfego mudaram um pouco de lugar. Em Vitória, pelas manhãs, o movimento denso é visto na Vila Rubim, enquanto que em Cariacica, há dias em que o trânsito chega à região de Campo Grande, especialmente quando algum acidente trava mais ainda a área.
Antes mesmo de terminarem a Segunda Ponte, começaram a Terceira Ponte, que levou 13 anos para ficar pronta. Mas, ao invés de a nova ligação resolver o problema do tráfego, esbarrou na Praça do Cauê, diante do impasse criado pela incompetência dos governos. Até hoje há dúvidas sobre a retirada ou não da praça para dar espaço à mobilidade urbana na região. É um gargalo.
Sonhos não faltam. Até que surja um prefeito corajoso fazer as mudanças necessárias, como Chrisógono Teixeira da Cruz, silencioso e eficiente, que remodelou a cidade em apenas quatro anos com sua impressionante capacidade administrativa.
Agora, colocaram na cabeça do governador Renato Casagrande que a solução para amenizar o caos que se instalou na precária mobilidade urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória é botar para funcionar o transporte aquaviário.
> Casagrande confirma 5ª faixa na Terceira Ponte e Portal do Príncipe em 2020
Já tivemos vários planos, projetos e ideias, todas as mais fantasiosas, como a construção de pontes, túneis e teleféricos, mas a dificuldade é encontrar um urbanista capaz de colocar ordem na casa.
> Prefeitura quer retomar projeto de abertura da Praça do Cauê
Prefeituras e Estado estão povoados com a nova política de desenvolvimento nacional provocado pela eleição do novo governo federal. Temos especialistas no Estado da melhor qualidade e disponíveis para ajudar com soluções plausíveis ao emaranhado sistema de tráfego da Grande Vitória.
*O autor é jornalista

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Renato Casagrande trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados