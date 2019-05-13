Mobilidade urbana depende de boa vontade política

Gutman Uchôa de Mendonça*

Não existia a Segunda Ponte, muito menos a Terceira, e toda tragédia do início do tráfego da Grande Vitória tinha seu tormento ainda em São Torquato, na bifurcação entre os municípios. Na década de 1970, vir de Cariacica ou Vila Velha para Vitória a partir de 7 horas da manhã até umas dez ou 11h era um suplício., e toda tragédia do início do tráfego da Grande Vitória tinha seu tormento ainda em São Torquato, na bifurcação entre os municípios.

Com o advento da Segunda Ponte, o trânsito melhorou na região, mas, de uns 25 anos para cá, as tragédias do tráfego mudaram um pouco de lugar. Em Vitória, pelas manhãs, o movimento denso é visto na Vila Rubim, enquanto que em Cariacica, há dias em que o trânsito chega à região de Campo Grande, especialmente quando algum acidente trava mais ainda a área.

Antes mesmo de terminarem a Segunda Ponte, começaram a Terceira Ponte, que levou 13 anos para ficar pronta. Mas, ao invés de a nova ligação resolver o problema do tráfego, esbarrou na Praça do Cauê, diante do impasse criado pela incompetência dos governos. Até hoje há dúvidas sobre a retirada ou não da praça para dar espaço à mobilidade urbana na região. É um gargalo.

Sonhos não faltam. Até que surja um prefeito corajoso fazer as mudanças necessárias, como Chrisógono Teixeira da Cruz, silencioso e eficiente, que remodelou a cidade em apenas quatro anos com sua impressionante capacidade administrativa.

governador Renato Casagrande que a solução para amenizar o caos que se instalou na precária mobilidade urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória é botar para funcionar o Agora, colocaram na cabeça doque a solução para amenizar o caos que se instalou na precária mobilidade urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória é botar para funcionar o transporte aquaviário

Já tivemos vários planos, projetos e ideias, todas as mais fantasiosas, como a construção de pontes, túneis e teleféricos, mas a dificuldade é encontrar um urbanista capaz de colocar ordem na casa.

Prefeituras e Estado estão povoados com a nova política de desenvolvimento nacional provocado pela eleição do novo governo federal. Temos especialistas no Estado da melhor qualidade e disponíveis para ajudar com soluções plausíveis ao emaranhado sistema de tráfego da Grande Vitória.