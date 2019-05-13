Mobilidade urbana depende de boa vontade política

Gutman Uchôa de Mendonça*
Na década de 1970, vir de Cariacica ou Vila Velha para Vitória a partir de 7 horas da manhã até umas dez ou 11h era um suplício. Não existia a Segunda Ponte, muito menos a Terceira, e toda tragédia do início do tráfego da Grande Vitória tinha seu tormento ainda em São Torquato, na bifurcação entre os municípios.
Com o advento da Segunda Ponte, o trânsito melhorou na região, mas, de uns 25 anos para cá, as tragédias do tráfego mudaram um pouco de lugar. Em Vitória, pelas manhãs, o movimento denso é visto na Vila Rubim, enquanto que em Cariacica, há dias em que o trânsito chega à região de Campo Grande, especialmente quando algum acidente trava mais ainda a área.
Antes mesmo de terminarem a Segunda Ponte, começaram a Terceira Ponte, que levou 13 anos para ficar pronta. Mas, ao invés de a nova ligação resolver o problema do tráfego, esbarrou na Praça do Cauê, diante do impasse criado pela incompetência dos governos. Até hoje há dúvidas sobre a retirada ou não da praça para dar espaço à mobilidade urbana na região. É um gargalo.
Sonhos não faltam. Até que surja um prefeito corajoso fazer as mudanças necessárias, como Chrisógono Teixeira da Cruz, silencioso e eficiente, que remodelou a cidade em apenas quatro anos com sua impressionante capacidade administrativa.
Agora, colocaram na cabeça do governador Renato Casagrande que a solução para amenizar o caos que se instalou na precária mobilidade urbana da Região Metropolitana da Grande Vitória é botar para funcionar o transporte aquaviário.
Já tivemos vários planos, projetos e ideias, todas as mais fantasiosas, como a construção de pontes, túneis e teleféricos, mas a dificuldade é encontrar um urbanista capaz de colocar ordem na casa.
Prefeituras e Estado estão povoados com a nova política de desenvolvimento nacional provocado pela eleição do novo governo federal. Temos especialistas no Estado da melhor qualidade e disponíveis para ajudar com soluções plausíveis ao emaranhado sistema de tráfego da Grande Vitória.
*O autor é jornalista