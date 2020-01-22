Patinetes elétricos serão retirados das ruas de Vitória, Vila Velha e Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Empresa encerra serviço de patinetes compartilhados na Grande Vitória

O serviço de patinetes compartilhados, que há mais de um ano é oferecido em Vitória e Vila Velha, vai deixar de existir na Grande Vitória. O anúncio foi feito pela Grow, empresa que fornece o serviço em todo o Brasil.

De acordo com a startup, a medida faz parte de um processo de "reestruturação da empresa". O serviço, porém, continua sendo oferecido no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Todos os patinetes elétricos compartilhados serão transferidos para estas três cidades.

"A decisão foi tomada para que a companhia promova um ajuste operacional e continue prestando serviços de forma estável, eficiente e segura", disse a empresa por meio de nota.

Com essa decisão, Guarapari também terá os patinetes retirados das ruas. O serviço tinha acabado de ser disponibilizado na cidade. A Grow também vai deixar de atuar em: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Santos (SP), São Vicente (SP), São José dos Campos (SP), São José (SC), Torres (RS).

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