Empresa encerra serviço de patinetes compartilhados na Grande Vitória
O serviço de patinetes compartilhados, que há mais de um ano é oferecido em Vitória e Vila Velha, vai deixar de existir na Grande Vitória. O anúncio foi feito pela Grow, empresa que fornece o serviço em todo o Brasil.
De acordo com a startup, a medida faz parte de um processo de "reestruturação da empresa". O serviço, porém, continua sendo oferecido no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Todos os patinetes elétricos compartilhados serão transferidos para estas três cidades.
"A decisão foi tomada para que a companhia promova um ajuste operacional e continue prestando serviços de forma estável, eficiente e segura", disse a empresa por meio de nota.
Com essa decisão, Guarapari também terá os patinetes retirados das ruas. O serviço tinha acabado de ser disponibilizado na cidade. A Grow também vai deixar de atuar em: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Santos (SP), São Vicente (SP), São José dos Campos (SP), São José (SC), Torres (RS).
BICICLETAS
A respeito das bicicletas, que já haviam sido retiradas dos municípios, a empresa não confirmou o fim do serviço. Segundo a Grow, "elas estão temporariamente fora de circulação e foram recolhidas das ruas para que sejam submetidas a um processo de checagem e verificação das condições de operação e segurança".