Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Empresa encerra serviço de patinetes compartilhados na Grande Vitória
Serviço suspenso

Empresa encerra serviço de patinetes compartilhados na Grande Vitória

A empresa Grow, que fornece o serviço, decidiu encerrá-lo em Vitória e Vila Velha. Os patinetes também serão recolhidos de Guarapari, onde tinham acabado de ser disponibilizados à população

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 16:42
Patinetes elétricos serão retirados das ruas de Vitória, Vila Velha e Guarapari Crédito: Carlos Alberto Silva
Empresa encerra serviço de patinetes compartilhados na Grande Vitória
O serviço de patinetes compartilhados, que há mais de um ano é oferecido em Vitória e Vila Velha, vai deixar de existir na Grande Vitória. O anúncio foi feito pela Grow, empresa que fornece o serviço em todo o Brasil. 
De acordo com a startup, a medida faz parte de um processo de "reestruturação da empresa". O serviço, porém, continua sendo oferecido no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Todos os patinetes elétricos compartilhados serão transferidos para estas três cidades. 

Veja Também

Bicicletas compartilhadas: ataque hacker deixa Bike Vitória fora do ar

Bicicletas compartilhadas são usadas para cometer crimes em Vitória

O que fazer se ainda tem crédito no app de patinetes compartilhados?

"A decisão foi tomada para que a companhia promova um ajuste operacional e continue prestando serviços de forma estável, eficiente e segura", disse a empresa por meio de nota. 
Com essa decisão, Guarapari também terá os patinetes retirados das ruas. O serviço tinha acabado de ser disponibilizado na cidade. A Grow também vai deixar de atuar em: Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Florianópolis (SC), Goiânia (GO), Porto Alegre (RS), Santos (SP), São Vicente (SP), São José dos Campos (SP), São José (SC), Torres (RS).

BICICLETAS

A respeito das bicicletas, que já haviam sido retiradas dos municípios, a empresa não confirmou o fim do serviço. Segundo a Grow, "elas estão temporariamente fora de circulação e foram recolhidas das ruas para que sejam submetidas a um processo de checagem e verificação das condições de operação e segurança". 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados