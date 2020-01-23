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Fim do serviço no ES

O que fazer se ainda tem crédito no app de patinetes compartilhados?

A empresa Grow, que fornecia os patinetes compartilhados, anunciou o fim da operação no Espírito Santo. Muita gente, porém, ainda tinha créditos para usar o serviço

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 22:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 22:37
Empresa suspendeu serviço de patinetes no ES mas muita gente ainda tinha crédito no aplicativo Crédito: Iara Diniz
A Grow, empresa de mobilidade que oferece o serviço de patinetes compartilhados, anunciou que não vai mais operar no Estado. Com isso, os equipamentos serão recolhidos de três cidades no ES: Vitória, Vila Velha e Guarapari.
Contudo, muita gente que fazia uso constante do serviço, ainda tinha créditos no aplicativo da empresa para utilizar os patinetes elétricos. E agora?
De acordo com a Grow, os usuários que não usaram créditos adquiridos poderão solicitar reembolso. Isso pode ser feito no botão de "ajuda" do aplicativo ou pela central de ajuda do site, no link: https://support.ongrin.com/hc/pt-br.
Patinetes elétricos em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

E AS BICICLETAS?

A Grow não deixou claro se o serviço de bicicletas compartilhadas, que também é oferecido pela empresa, será encerrado. Por meio de nota, a empresa disse que as bikes estão "temporariamente  fora de circulação e ainda não há previsão para o retorno do serviço". 
Em Vitória, os veículos foram recolhidos das ruas há alguns meses. Segundo a empresa, as bicicletas "estão sendo submetidas a um processo de checagem e verificação das condições de operação e segurança".
Apesar disso, usuários do aplicativo no Espírito Santo receberam e-mails da Grow informando que tanto o serviço de patinetes quanto o de bicicletas estava encerrado por "razões operacionais". Questionada pela reportagem, a assessoria de imprensa da Grow disse que o serviço de bicicleta está suspenso e não extinto. Contudo, eles são souberam explicar os e-mails encaminhados.
Usuários receberam e-mail da empresa dizendo que o serviço de patinetes e bicicletas compartilhados estava encerrado Crédito: Reprodução/Email

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