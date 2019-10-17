Aquaviário: começa projeto para construção de pontos de embarque

As embarcações do transporte Aquaviário vão passar pela Baía de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Grande Vitória. O Governo anunciou nesta quinta-feira (17) a contratação da empresa que fará o projeto de construção dos quatro pontos de embarque do transporte. A informação foi publicada no Um novo passo foi dado dentro do cronograma que quer colocar em atividade o Aquaviário naO Governo anunciou nesta quinta-feira (17) a contratação da empresa que fará o projeto de construção dos quatro pontos de embarque do transporte. A informação foi publicada no Diário Oficial . A previsão é que o transporte aquaviário comece a funcionar em 2020.

A empresa será responsável pelo planejamento da construção de quatro píeres - dois em Vitória (Enseada do Suá e Centro) um em Vila Velha (Prainha) e um em Cariacica (Porto Santana). Os pontos de embarque foram escolhidos para integrar a Grande Vitória, em locais com grande fluxo de pessoas e com integração com sistema de ônibus.

A estimativa é que o projeto fique pronto em um prazo de 120 dias, para que, então, as obras sejam iniciadas. De acordo com o secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Espírito Santo, Fábio Damasceno, a empresa já começa a executar o projeto na semana que vem, que inclui análise de estruturas, questões ambientais, iluminação.

"É preciso ver a questão ambiental, como esses píeres vão ser construídos, os materiais utilizados, a questão da iluminação nestes pontos de embarque. Existe uma série de planejamentos que precisam ser feitos antes de dar início à construção. Esta é mais uma etapa para a instalação do Aquaviário na Grande Vitória", declarou.