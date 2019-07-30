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Implantação

Governo do ES lança edital da primeira fase do Aquaviário

A previsão é que o novo sistema de transporte entre em operação ainda em 2020, com quatro estações

Publicado em 

30 jul 2019 às 19:56

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 19:56

Embarcações passarão pela Baía de Vitória Crédito: Gazeta Online
O edital para a primeira etapa da implantação do transporte aquaviário, que vai contemplar algumas regiões de Cariacica, Vitória e Vila Velha, foi anunciada pela Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), nesta terça-feira (30).
Ao Gazeta Online, o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que os quatro pontos previstos para a construção dos píeres para atracagem dos barcos são:
- Prainha, em Vila Velha
- Enseada do Suá, em Vitória
- Centro, em Vitória
- Porto de Santana, em Cariacica
ANTES ERAM 12 PONTOS
No projeto anterior, segundo o Damasceno, eram estudados doze pontos para a implantação do transporte aquaviário, mas o número foi reduzido. "Nós chegamos à conclusão que com as novas características, o Bilhete Único, com o Transcol, com várias melhorias na mobilidade, ficou definido que na primeira etapa a gente vai iniciar com quatro estações. Isso pode ser ampliado, mas nesse momento nós definimos quatro pontos", disse o secretário. 
A previsão é que o novo sistema de transporte entre em operação em 2020, com quatro estações, e será integrado ao Transcol, com a implantação do Bilhete Único, onde o passageiro poderá usar o mesmo cartão para o transporte no aquaviário, no Bike GV e também no transporte municipal de Vitória. 
Governo do ES lança edital da primeira fase do Aquaviário
O modelo e tamanho das embarcações e o número de passageiros que poderão usar o transporte só serão definidos após o lançamento do próximo edital para empresas interessadas em fazer a operação dos barcos.
 
 

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