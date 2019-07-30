Governo do ES lança edital da primeira fase do Aquaviário

No projeto anterior, segundo o Damasceno, eram estudados doze pontos para a implantação do transporte aquaviário, mas o número foi reduzido. "Nós chegamos à conclusão que com as novas características, o, com o Transcol, com várias melhorias na mobilidade, ficou definido que na primeira etapa a gente vai iniciar com quatro estações. Isso pode ser ampliado, mas nesse momento nós definimos quatro pontos", disse o secretário.