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Norte do ES

Carreta com produtos de limpeza tomba na BR 101, em João Neiva

Acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (19), na altura do quilômetro 203 da rodovia. Trânsito não foi interrompido, mas ficou lento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 18:31

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 18:31

Carreta tombada em trecho da BR 101
Carreta tombada em trecho da BR 101 Crédito: Bruno Dalvi | TV Gazeta
Uma carreta carregada com produtos de limpeza tombou no km 203 da BR 101 na tarde desta segunda-feira (19), no município de João Neiva, no Norte do Estado. De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o trânsito não foi interrompido, mas ficou lento por causa da quantidade de curiosos no trecho. Segundo apuração do jornalista Bruno Dalvi, da TV Gazeta, o motorista teve ferimentos leves.
A Eco 101 também informou que empresa responsável pela carga iniciou o transbordo da mercadoria. Em uma atualização feita no final da tarde, por volta de 17h30, a concessionária comunicou que o tráfego segue por desvio para o canteiro central no sentido norte (Bahia) e sentido sul (Vitória) sem alteração.

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