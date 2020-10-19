Carreta com produtos de limpeza tomba na BR 101, em João Neiva

Uma carreta carregada com produtos de limpeza tombou no km 203 da BR 101 na tarde desta segunda-feira (19), no município de João Neiva, no Norte do Estado. De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o trânsito não foi interrompido, mas ficou lento por causa da quantidade de curiosos no trecho. Segundo apuração do jornalista Bruno Dalvi, da TV Gazeta, o motorista teve ferimentos leves.