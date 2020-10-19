Novo Código de Trânsito: especialistas avaliam prós e contras das mudanças

Segunda Ponte com trânsito congestionado Crédito: Vitor Jubini

A partir de 14 de abril de 2021, começam a valer as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro , sancionada na última quarta-feira (14) pelo presidente Jair Bolsonaro. As alterações vão desde a ampliação do número de pontos do limite para a suspensão da Carteira Nacional de Trânsito (CNH) a criação de um cadastro positivo para motoristas.

A Gazeta ouviu pessoas que são atuantes em temas de segurança e legislação nas estradas. Observações positivas e negativas foram apresentadas sobre o novo código.

O advogado João Guerra Júnior, especialista em Legislação de Trânsito, disse que vê a maior parte dos novos artigos com bons olhos. A única preocupação minha está na nova pontuação para a suspensão da carteira. Por se pensar que se precisa de mais pontos, pode haver um relaxamento por parte dos motoristas, observou o advogado.

A mudança que Guerra cita é o sistema de pontuação que varia de acordo com a gravidade da infração cometida. Hoje, o motorista precisa acumular pelo menos 20 pontos para ter o direito de dirigir suspenso. Já o novo Código de Trânsito descreve que a pontuação deve ser de 40 pontos, caso nenhuma das multas seja gravíssima.

Já se cometer uma dessas infrações gravíssimas, serão necessários 30 pontos para que haja a suspensão da CNH. E se houver o cometimento de duas infrações gravíssimas, aí basta alcançar 20 pontos para que haja a cassação da carteira.

Para o senador Fabiano Contarato, que trabalho por mais de 10 anos como delegado titular da Delegacia de Delitos de Trânsito do Espírito Santo, a nova exigência de pontos também é um retrocesso.

É uma medida pró-motorista infrator. Considerando que, hoje, o Brasil tem 65 milhões de motoristas e apenas 2% são maus motoristas, ou seja, que chegavam aos 20 pontos. Essa suspensão da habilitação dificilmente ocorrerá. O mau motorista vai continuar circulando no trânsito, observou.

O que certamente terminava em prestação de serviços à comunidade e gerava a sensação de impunidade para os familiares da vítima. A medida aprovada impede essa substituição de pena, devendo cumpri-la no regime fechado, semi-aberto ou aberto de acordo com a quantidade, observou.

CNH Crédito: Radar Nacional

O senador, porém, é crítico para outro item: o do aumento de tempo para fazer a renovação da CNH, que passou de 5 para 10 anos de intervalo. A avaliação médica e psicológica já é superficial. Isso gera um aumento da possibilidade de acidentes que geram um prejuízo humano e também de gastos em cadeia por causa do atendimento das vítimas no SUS e das pensões devido às sequelas dos acidentes, pontuou.

Esse mesmo prazo, porém, é positivo para o presidente do Movimento Capixaba para Salvar Vidas no Trânsito (Movitran), André Cerqueira. Vejo mais como positivo do que negativo, pois o motorista economiza nessa renovação. O ideal seria que os exames para se tirar carteira fossem mais rigorosos, como em outros países, observou.