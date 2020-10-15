Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Agora é lei: cadeia para motorista embriagado que matar no trânsito
Fabiano Contarato

Artigo de Opinião

Legislação de trânsito

Agora é lei: cadeia para motorista embriagado que matar no trânsito

Nada poderia contrariar mais as recomendações científicas, no entanto, do que a recente flexibilização do Código de Trânsito Brasileiro
Fabiano Contarato

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 06:00

Publicado em 

15 out 2020 às 06:00
Homem assopra bafômetro durante campanha educativa
Homem assopra bafômetro durante campanha educativa Crédito: Divulgação
Agora é realidade: temos uma nova lei para acabar com a impunidade nos acidentes de trânsito. O presidente da República sancionou lei com emenda de minha autoria que determina prisão para o motorista embriagado que matar ou lesionar no sistema viário. Hoje, a pena de prisão para esse crime pode ser trocada por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Essa regra mais dura é uma grande conquista para a sociedade brasileira, num país onde mais de 40 mil pessoas morrem anualmente em acidentes nas estradas e rodovias e mais de 400 mil ficam mutiladas.
Como delegado de delitos de trânsito por mais de dez anos e como ex-diretor-geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES), vivenciei de perto a dor de famílias que perderam entes queridos em acidentes no sistema viário. O motorista que desrespeita a lei não pode ter a certeza de que nada acontecerá, e é por isso que essa emenda punindo maus condutores é um grande passo na legislação, e vale para todos!
Entre 2008 e 2016, mais de 360 mil pessoas morreram no trânsito. Destas, quase 10 mil eram capixabas, interrompendo histórias de vida e deixando seus parentes e amigos arrasados. Foram mais 1,6 milhão de pessoas feridas nos últimos 10 anos, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, a um custo de quase R$ 3 bilhões de reais para o Sistema Único de Saúde. É inestimável o custo para a economia: milhares de pessoas com deficiências e graves sequelas, impossibilitadas de voltar plenamente ao mercado de trabalho. Precisamos reduzir essa triste estatística.

Veja Também

Novo Código de trânsito: confira o que vai mudar para os motoristas

Especialistas criticam mudanças no Código de Trânsito propostas pela Câmara

A ciência mostra que há uma saída para esta crise: investir em prevenção e fiscalização e combater a impunidade. Nada poderia contrariar mais as recomendações científicas, no entanto, do que a recente flexibilização do Código de Trânsito Brasileiro, projeto enviado pelo governo, aprovado com alterações pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente da República.
Nesse texto, nossa emenda garantindo cadeia de fato para motoristas embriagados é uma ilha de punição dura em meio a retrocessos que reduzem a fiscalização, afrouxam regras para carteira de habilitação e premiam motoristas imprudentes. A emenda proíbe a substituição da pena de prisão por penas restritivas de direitos, como pagamento de multa ou prestação de serviços à comunidade.
No Senado Federal, já apresentei 11 projetos de lei para diminuir a impunidade no trânsito e assumi 63 relatorias de matérias sobre o assunto. Seguiremos trabalhando pela preservação da segurança nas rodovias e contra o enfraquecimento da lei, que aumenta a insegurança. A defesa da vida e de vias mais seguras é uma causa coletiva.

Veja Também

Acidente entre três veículos deixa trânsito lento na Dante Michelini

Violência no trânsito não pode ser minimizada com leis mais brandas

Acidentes de trânsito no fim de semana causam oito mortes no ES

Quem recebe condenação, hoje, é a família da vítima, que sofre a dor da perda e tem a certeza da impunidade dos culpados. Precisamos, sim, educar sobre o trânsito, mas não como forma de burlar as leis e cometer mais infrações. Precisamos enfrentar e reverter esse problema com investimentos na infraestrutura das estradas, esforços de educação e conscientização sobre conduta no trânsito, aumento da fiscalização e melhorias na segurança veicular - medidas recomendadas por cientistas e especialistas em todo o mundo.
Acabar com a impunidade daqueles que causam mortes e lesões no trânsito é igualmente importante. De nada adianta, todavia, agravar a pena prevista na lei para motoristas que causarem mortes ou lesões graves se essas penas não forem efetivamente aplicadas. O sistema judicial brasileiro é conhecido pelos seus muitos meandros que favorecem a impunidade. Cabe ao Congresso Nacional avançar na discussão de reformas que tornem o Judiciário mais célere e efetivo.
O autor é senador da República

Tópicos Relacionados

Fabiano Contarato Senado Federal trânsito Congresso Nacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados