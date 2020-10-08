Violência no trânsito não pode ser minimizada com leis mais brandas

Acidente entre ônibus e caminhão na Rodovia do Contorno Crédito: Internauta

É um pequeno recorte na rotina violenta no trânsito, cujas causas se entrecruzam: sabe-se que as más condições da estrutura viária, tanto urbana quanto rodoviária, são agravantes, aumentando os riscos. Mas o ingrediente crucial para as tragédias tende a ser a imprudência. Basta olhar ao redor em qualquer rua ou avenida: o desrespeito a regras básicas é testemunhado a todo momento. Do avanço de sinais às ultrapassagens indevidas, o perigo é constantemente minimizado. Por pressa, impaciência ou falta de habilidade.

Afinal, o discurso bolsonarista no primeiro ano de mandato foi muito enfático contra aquilo que se costumou chamar de indústria de multas. Uma postura que reflete algumas ambiguidades: ao mesmo tempo que prega penas mais duras para assassinos, minimiza as perdas violentas no trânsito quando decorrentes da irresponsabilidade, muitas vezes criminosa, dos motoristas.

A questão da pontuação para a perda da CNH acabou sendo de certa forma equalizada com a atuação parlamentar. O estrago da proposta do governo era maior, ao apenas dobrar o limite atual para 40 pontos. A nova lei passa a vincular a suspensão do direito de dirigir à gravidade das infrações cometidas pelo condutor. Os 40 pontos só terão efeito se o motorista não tiver nenhuma infração gravíssima registrada nos últimos 12 meses.

A cobrança, portanto, passa a ser gradativa. Com uma infração gravíssima, a carteira será suspensa quando completar 30 pontos. Com duas ou mais infrações desse categoria, bastarão 20 pontos. Já os motoristas profissionais só serão punidos com 40 pontos, independentemente da gravidade da infração.

Na Câmara, oito das 12 emendas adicionadas pelo Senado foram aprovadas no relatório final do projeto. A mais significativa foi a proibição da substituição da pena de reclusão por penas alternativas no caso de morte ou lesão corporal provocada por motorista bêbado ou sob efeito de drogas.

O aspecto educativo da lei não poderia, de forma alguma, abdicar de punições mais severas nesses casos em que a responsabilidade do condutor se torna explícita. Não se pode passar a mão na cabeça do motorista que coloca a própria vida e a dos outros deliberadamente em risco.

O Código de Trânsito Brasileiro, quando entrou em vigor há 23 anos, foi responsável por mudanças culturais inimagináveis até então. Cinto de segurança deixou de ser um mero acessório descartável; seu uso passou a ser um ato quase inconsciente quando se entra em um carro. Difícil imaginar, mas crianças eram carregadas até mesmo em bagageiros, um risco naturalizado. A manutenção da obrigatoriedade da cadeirinha foi a vitória do bom senso, portanto.