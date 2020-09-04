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Projeto de lei

Na próxima semana será sancionada lei que muda Código de Trânsito, diz Bolsonaro

A proposta, uma das bandeiras do presidente, amplia o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de 5 para 10 anos e cria uma graduação sobre os pontos acumulados por multas

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 11:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2020 às 11:01
Presidente da República, Jair Bolsonaro, em entrevista no Palácio do Planalto
Presidente da República, Jair Bolsonaro, comemora a aprovação do projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro Crédito: Isac Nóbrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro comemorou, nesta sexta-feira (4), no Twitter, a aprovação do projeto de lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro no Senado Federal. Por ter sofrido alterações, o texto ainda retornará para apreciação da Câmara dos Deputados. Apesar disso, Bolsonaro garantiu que vai sancionar a proposta na próxima semana.
"Na próxima semana será sancionada a lei que altera o Código de Trânsito, um belo trabalho da maioria dos deputados e senadores. Menos gastos e menos burocracia!", escreveu Bolsonaro na rede social.
A proposta, uma das bandeiras do presidente, amplia o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de 5 para 10 anos e cria uma graduação sobre os pontos acumulados por multas. O texto tem origem no Executivo e foi entregue pessoalmente por Bolsonaro ao Congresso, em junho do ano passado, como uma resposta aos pleitos dos caminhoneiros, categoria que o apoiou nas eleições de 2018.

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