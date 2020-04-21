Poucas&Boas: Em época de pandemia, emissão de multas cai 68% em Vitória

Menos carros circulando, menos multas Crédito: Divulgação

No período entre 14 de março e 14 de abril, os agentes da Guarda Municipal de Vitória aplicaram 1.139 multas de infrações de trânsito. No mesmo período em 2019 foram 3.519 emitidas autuações, uma queda de 68% na aplicação de sanções.

MENOS CARROS CIRCULANDO

É mais uma prova da diminuição do movimento na Capital na vigência do período inicial de medidas de isolamento social decretadas pelo governo do Estado e pelas prefeituras. Em relação ao estacionamento rotativo, a cobrança está suspensa desde o dia 20 de março.

O SOM QUE ASSUSTA

Moradores do Centro de Vila Velha têm comentado, nas redes sociais, que têm ouvido mais o barulho de sirenes de ambulâncias - são mais de 20 por dia, o que não é comum. Consultado pela coluna, Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, diz não saber o motivo dessa movimentação. “Não temos nenhuma informação a respeito dessa questão”, diz.

TÁ COM SAUDADE?

O ex-deputado federal Manato tem sido um entusiasta das manifestações dos bolsonaristas que pedem o fechamento do Congresso Nacional e do STF, além da volta do AI-5. É só dar uma olhadinha nas lives que ele posta em suas redes sociais.

FILHOTES DAS DITADURA

Aliás, tem muito capixaba “de bem” que também vem se revelando neste período. Não escondem o entusiasmo com as manifestações pela volta da ditadura. A democracia, pra essa gente, é um estorvo. Pena.

PIAÇU NOS HOLOFOTES

A pequena localidade de Piaçu passou a ser comentada nas redes sociais após a participação da advogada Gizelly Bicalho no BBB 20. Ela nasceu em Iúna, mas foi criada pela mãe e os avós maternos no distrito de Muniz Freire, região do Caparaó que faz parte da Rota Imperial.

O CONSUMIDOR AGRADECE

Aplicativos de entrega de comida têm disputado o título de quem concede o maior desconto para o cliente. Vale oferecer entrega gratuita ou até reduzir em R$ 15 o preço do que foi encomendado.

MAIS DO MESMO

Canais a cabo têm conseguido a proeza de repetirem o mesmo filme durante o mesmo horário. Desrespeito para com seus assinantes, que cada vez mais têm migrado para serviços de streaming.

MUITA CONVERSA, POUCA AÇÃO

Até agora a Câmara de Vitória não votou os projetos que reduzem em 30% os salários dos vereadores durante a pandemia. Os parlamentares já receberam o mês de abril (já?), no último dia 17. Daqui a pouco a pandemia passa (tomara!) e a redução salarial fica só no discurso.

PREFEITO FAZ TESTE PARA A COVID-19

Irmão do vereador Guto Lorenzoni, da Serra, que está com o novo coronavírus, o prefeito de Marechal Floriano, Cacau Lorenzoni, também se submeteu ao teste. O resultado? Não foi divulgado. O prefeito, aliás, não tem perfil nas redes sociais, não tem WhatsApp e deixa seu celular desligado. Na eleição, deve voltar a reaparecer e ligar.

ALÔ, DEMOCRATAS!