ES terá escola pública de trânsito para crianças e adolescentes

GERENCIAMENTO DE DADOS

A Escola Pública de Trânsito (EPT) em suas atividades priorizará o desenvolvimento do convívio social no espaço público, promovendo princípios de equidade, de ética, visando uma melhor compreensão do sistema de trânsito com ênfase na segurança e no meio ambiente.

Os profissionais para atuarem na EPT deverão ter reconhecida experiência na área de atuação.

A Escola deve executar cursos conforme estabelecido em planos e programas de educação de trânsito do respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito. Além disso, deve desenvolver atividade permanente de estudos e pesquisas voltadas para a educação de trânsito, inclusive organizando e mantendo biblioteca especializada.