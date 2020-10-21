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Bairro Maracanã

Tapa na cara termina em morte em posto de combustíveis em Cariacica

Dois homens já teriam chegado discutindo ao estabelecimento na manhã desta quarta-feira (21). Um homem teria dado um tapa no rosto de outro e o amigo do agredido sacou uma arma e atirou contra o agressor, que morreu pouco depois
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 12:53

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 12:53

Cariacica
Policiais reforçaram a segurança na região do posto de combustíveis onde ocorreu o crime em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma briga em um posto de combustíveis no bairro Maracanã, em Cariacica, terminou em morte na manhã desta quarta-feira (21). Frentistas que trabalham no estabelecimento comercial disseram aos policiais que dois carros chegaram emparelhados ao posto e duas pessoas já desceram discutindo.

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Tapa na cara termina em morte em posto de combustíveis em Cariacica
Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, Carlos Alberto Souza dos Santos, de 45 anos, teria dado um tapa no rosto de um homem que estava no outro veículo. Na sequência, um amigo do rapaz agredido sacou uma arma e atirou ao menos três vezes contra o agressor.
Amigos que estavam com Carlos Alberto no veículo o socorreram  para o Pronto Atendimento Monsenhor Rômulo Neves Balestrero, o PA do Trevo, em Alto Lage, mas o homem não resistiu aos ferimentos.
A Polícia Militar reforçou o policiamento na região do posto de combustíveis e realizou buscas pelo atirador, entretanto nenhum suspeito foi identificado ou preso.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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