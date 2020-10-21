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Roubo foi no Rio

Flagrado com carro roubado no ES, homem diz ter comprado pela metade do preço

A PRF informou que, ao abordar o veículo, verificou que o documento apresentado pelo motorista fazia parte de um lote de documentos furtados do posto do Detran do município de Miracema (RJ). Carro foi recuperado e motorista levado à delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 12:27

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 12:27

PRF recupera em Cachoeiro veículo roubado no RJ
PRF recupera em Cachoeiro veículo roubado no RJ Crédito: Divulgação/PRF
Um carro Hyundai Creta roubado foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta terça-feira (20) na BR 482, em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Espírito Santo. O roubo aconteceu no Rio de Janeiro e o veículo estava com documentos falsos.
De acordo com a PRF, a abordagem ao veículo foi realizada durante fiscalização no quilômetro 24 e foi identificado que o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) apresentado pelo motorista fazia parte de um lote de documentos furtados do posto do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do município de Miracema, no Rio de Janeiro.
Dentro do Hyundai Creta estavam dois ocupantes e o condutor informou que havia comprado o veículo pelo valor de R$ 35 mil, que segundo a Polícia Rodoviária Federal corresponde a cerca de 50% do valor do carro na tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).
O motorista disse ainda que não preencheu nenhum documento formalizando a compra. Ele foi encaminhado a delegacia de polícia de Cachoeiro. O carro foi roubado no dia 31 de março de 2018.

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