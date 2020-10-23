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Criminosos amarram dono de loja e roubam mais de R$ 25 mil em Linhares

Crime aconteceu na manhã desta sexta-feira (23), em loja de carro às margens da BR 101. Bandidos conseguiram fugir e ainda não foram localizados pela polícia

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 17:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2020 às 17:32
A Delegacia Regional de Linhares está apurando os crimes
A Delegacia Regional de Linhares está investigando o crime Crédito: Polícia Civil
Uma loja de carros foi alvo de criminosos na manhã desta sexta-feira (23), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Eles amarraram o dono da loja e roubaram mais de R$ 25 mil no local.
A loja atacada fica às margens da BR 101, perto do Centro da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens chegaram ao local de capacete e um deles estava armado. O dono da loja foi rendido e amarrado. Além de dinheiro em espécie, os bandidos levaram cerca de R$ 25 mil em cheques, joias e o celular do empresário.
A PM também informou que fez buscas na região, mas não conseguiu encontrar os suspeitos de cometer o roubo. A Polícia Civil está investigando o caso.

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