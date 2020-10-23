Criminosos amarram dono de loja e roubam mais de R$ 25 mil em Linhares

A Delegacia Regional de Linhares está investigando o crime Crédito: Polícia Civil

Uma loja de carros foi alvo de criminosos na manhã desta sexta-feira (23), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Eles amarraram o dono da loja e roubaram mais de R$ 25 mil no local.

A loja atacada fica às margens da BR 101, perto do Centro da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens chegaram ao local de capacete e um deles estava armado. O dono da loja foi rendido e amarrado. Além de dinheiro em espécie, os bandidos levaram cerca de R$ 25 mil em cheques, joias e o celular do empresário.