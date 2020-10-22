Adolescente acusado de matar comerciante é apreendido em Linhares

O comerciante foi morto por disparos de arma de fogo quando estava em sua distribuidora de bebidas Crédito: TV Gazeta Norte

Um adolescente de 15 anos foi apreendido nesta quarta-feira (21) acusado de matar um homem no mês abril em Linhares , no Norte do Espírito Santo. O comerciante André Carlos do Amparo Carvalho, 42 anos, foi assassinado a tiros em 22 de abril deste ano quando estava dentro sua distribuidora de bebidas, no bairro Vila Isabel.

Na data do crime, o adolescente tinha 14 anos. De acordo com a Polícia Civil , ele confessou o crime em maio deste ano. O delegado, Tiago Paulo Cavalcante, representou ao Poder Judiciário pela internação do adolescente e, nesta quarta-feira, o menor foi localizado e apreendido no bairro Canivete.

Ainda de acordo com a polícia, ao ser interrogado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ) de Linhares, o adolescente confessou a autoria do crime e logo depois foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) do Norte.

O CRIME

O comerciante André Carlos do Amparo Carvalho, de 42 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo quando estava em sua distribuidora de bebidas, no bairro Vila Isabel, em 14 de abril deste ano.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi encontrada sem vida e com vários disparos de arma de fogo. Durante as apurações, a polícia chegou até o adolescente.

André Carlos do Amparo Carvalho, 42 anos, foi morto por disparos de arma de fogo Crédito: TV Gazeta Norte / Reprodução