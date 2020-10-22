PM apreende drogas e detém duas pessoas em Conceição da Barra

Duas pessoas foram detidas e drogas foram apreendidas pela Polícia Militar após denúncia de tráfico de drogas no bairro São José, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (20). A ação contou com apoio da equipe K9, do 13º Batalhão
De acordo com a PM, ao chegar ao local indicado para averiguar a denúncia, militares se depararam com três pessoas em uma calçada dois homens e uma mulher , que ao perceberem a aproximação das viaturas, tentaram fugir. Os policiais deram ordem de abordagem, que foi obedecida pelos dois homens.
Os militares realizaram busca pessoal nos indivíduos, mas nada foi encontrado. Segundo a Polícia Militar, um dos abordados tinha um mandado de prisão em aberto, e foi constatado que seu celular encontrava-se com restrição de furto/roubo. O outro homem foi liberado, já que não estava com nada de ilícito e nada foi constatado contra ele.
A mulher que estava com os dois desobedeceu à ordem dos militares e tentou fugir, entrando em uma residência aparentemente abandonada. Ela foi alcançada e detida nos fundos da casa tentando pular um muro que dava acesso ao mangue. Com a mulher, nada de ilícito foi encontrado.
A polícia informou que junto a ela foi visto um homem pulando o muro e correndo em direção ao mangue, mas os militares não conseguiram alcançá-lo devido à dificuldade de acesso ao local. Próximo ao muro onde o suspeito fugiu, ainda no quintal da casa, foi encontrada uma sacola contendo 54 pedras de crack.
Em um dos cômodos da residência foram localizadas 18 buchas pequenas de maconha, além de R$ 815,50 em dinheiro. O cão farejador Jhoy, da equipe K9, localizou enterrado no mesmo quintal 32 buchas grandes de maconha, 56 papelotes de cocaína e 64 pinos de cocaína. Todo o material estava embalado e pronto para venda.
O homem foi levado para a Delegacia de São Mateus, município vizinho, com a mulher e o material apreendido.