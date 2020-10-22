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Investigação

Suspeito de ser o executor do ataque no Centro de Vitória é preso

Segundo a Polícia Civil, ele também é investigado por homicídios ocorridos na Ilha do Príncipe. Outro suspeito apontado como chefe do tráfico de drogas no Morro do São Benedito também foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2020 às 23:57

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 23:57

Mais de 40 disparos foram realizados
Ataque a carro no Centro de Vitória deixou dois mortos Crédito: Vitor Jubini
A Polícia Civil e a Guarda Municipal de Vitória prenderam, nesta quarta-feira (21), dois suspeitos apontados como chefes do tráfico de drogas no Morro do São Benedito, em Vitória. Um dos suspeitos é investigado em diversos homicídios ocorridos na Ilha do Príncipe, e é investigado como o executor do ataque registrado no Centro de Vitória no dia 4 de outubro.
Os dois foram detidos pela Guarda Municipal na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, dentro de um carro modelo HB20 prata. O veículo era roubado e foi identificado através do cerco tático. Os suspeitos estavam em posse de um cigarro de maconha. 
Foto da DHPP de Vitória com uma viatura da Polícia Civil e agentes da polícia em frente
Suspeitos detidos foram levados para a DHPP de Vitória Crédito: Daniel Reis
Os dois detidos foram levados para para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestaram depoimento junto ao delegado Marcelo Cavalcanti. Policiais civis confirmaram que os suspeitos possuem mandados de prisão em aberto.
Mais informações sobre a prisão e as investigações serão passadas em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

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