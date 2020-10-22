Suspeito de ser o executor do ataque no Centro de Vitória é preso

A Polícia Civil e a Guarda Municipal de Vitória prenderam, nesta quarta-feira (21), dois suspeitos apontados como chefes do tráfico de drogas no Morro do São Benedito, em Vitória. Um dos suspeitos é investigado em diversos homicídios ocorridos na Ilha do Príncipe, e é investigado como o executor do ataque registrado no Centro de Vitória no dia 4 de outubro.
Os dois foram detidos pela Guarda Municipal na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória, dentro de um carro modelo HB20 prata. O veículo era roubado e foi identificado através do cerco tático. Os suspeitos estavam em posse de um cigarro de maconha.
Os dois detidos foram levados para para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestaram depoimento junto ao delegado Marcelo Cavalcanti. Policiais civis confirmaram que os suspeitos possuem mandados de prisão em aberto.
Mais informações sobre a prisão e as investigações serão passadas em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).