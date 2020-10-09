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Tiro nas costas

Cabeleireiro é baleado durante assalto em Serra Sede

A vítima seguia para a casa a pé quando foi abordada por um criminoso que estava de moto. O cabeleireiro teria se recusado a entregar o celular após a ordem do bandido, que deu um tiro nas costas do jovem de 21 anos e levou o aparelho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 08:27

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 08:27

Hospital Estadual de Urgência e Emergência, (São Lucas), em Vitória
Hospital Estadual de Urgência e Emergência Crédito: Fernando Madeira
Um cabeleireiro de 21 anos foi baleado durante um assalto em Serra Sede, por volta das 20h  desta quinta-feira (8). De acordo com apuração da TV Gazeta, a vítima teria e recusado a entregar o celular para o assaltante.
O jovem seguia para casa a pé quando foi abordado por um criminoso, que estava de moto. O cabeleireiro teria se recusado a entregar o celular após a ordem do bandido. O criminoso, então, atirou nas costas da vítima e levou o aparelho.
A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações da TV Gazeta

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