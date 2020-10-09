Cabeleireiro é baleado durante assalto em Serra Sede

Um cabeleireiro de 21 anos foi baleado durante um assalto em Serra Sede, por volta das 20h desta quinta-feira (8). De acordo com apuração da TV Gazeta, a vítima teria e recusado a entregar o celular para o assaltante.
O jovem seguia para casa a pé quando foi abordado por um criminoso, que estava de moto. O cabeleireiro teria se recusado a entregar o celular após a ordem do bandido. O criminoso, então, atirou nas costas da vítima e levou o aparelho.
A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O caso é investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Com informações da TV Gazeta