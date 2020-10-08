Estelionatário diz ser chefe da Vigilância Sanitária para aplicar golpes em Vitória

A Prefeitura de Vitória emitiu um alerta sobre golpes de estelionato que vêm sendo aplicados por telefone a donos de estabelecimentos, em que o suspeito se passa por chefe da Vigilância Sanitária de Vitória pedindo quantias em dinheiro em troca da retirada do estabelecimento da rota de fiscalização.
De acordo com a prefeitura, as ações integradas de fiscalização são planejadas pelas secretarias de Desenvolvimento da Cidade, Saúde, Segurança Pública, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar.
A PMV acrescentou que "considerando o anúncio de mudança de classificação de risco do município para baixo, as ações estão sendo voltadas para averiguar se os protocolos de segurança estão sendo seguidos. A Prefeitura orienta os estabelecimentos para que, em casos suspeitos, registrem boletim de ocorrência policial e em caso de dúvidas sobre a fiscalização entre em contato pelo telefone 3223-4077".