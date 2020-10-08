Estelionatário diz ser chefe da Vigilância Sanitária para aplicar golpes em Vitória

A PMV acrescentou que "considerando o anúncio de mudança de classificação de risco do município para baixo, as ações estão sendo voltadas para averiguar se os protocolos de segurança estão sendo seguidos. A Prefeitura orienta os estabelecimentos para que, em casos suspeitos, registrem boletim de ocorrência policial e em caso de dúvidas sobre a fiscalização entre em contato pelo telefone 3223-4077".