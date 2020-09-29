Após ser divulgado que o golpe da novinha estava fazendo vítimas no Norte do Espírito Santo, outros homens procuraram a Polícia Civil para relatar que também foram enganados por estelionatários. Em um dos relatos mais recentes, um morador de Linhares afirmou que perdeu quase R$ 22 mil para os golpistas. As informações foram confirmadas pelo delegado Fabrício Lucindo, chefe da Delegacia Regional de Linhares.
Morador de Linhares perde quase R$ 22 mil no golpe da novinha
De acordo com Lucindo, essa vítima é um homem de 43 anos, que mora no bairro Jardim Laguna. Outros detalhes não serão passados para proteger a identidade dele e a apuração do caso. O delegado afirmou que a situação do homem está sendo investigada.
COMO FUNCIONA O GOLPE?
Um convite de amizade pelas redes sociais e uma despretensiosa troca de mensagens marcam o início da relação. De um lado, um homem de meia-idade e, do outro, o que ele acredita ser uma jovem. Depois dos primeiros contatos - e de muito interesse da menina - as conversas costumam evoluir para o envio de fotos íntimas, popularmente chamadas de "nudes". É nesse momento que a sedução começa a dar lugar às ameaças e à extorsão.
As supostas meninas se mostram interessadas pelo sujeito, daí começam a mandar fotos nuas. As imagens provavelmente são retiradas de internet. A vítima se empolga e mantém a conversa, enviando fotos do próprio corpo também"
O delegado acredita que, desde o primeiro contato, quem envia as mensagens é um estelionatário. Ele se passa pela jovem atraente e usa um perfil falso nas redes sociais. Depois que as vítimas mandam as fotos íntimas, os golpistas começam a agir. Neste momento entra em cena os supostos parentes da moça, exigindo dinheiro para denunciar os possíveis casos de pedofilia. Às vezes, pendem dinheiro para não divulgar as fotos da vítima para familiares e amigos, explicou o delegado.
Em alguns casos, Lucindo explicou que os estelionatários são ousados na hora de extorquir as vítimas. Eles afirmam que o homem será processado ou preso. Além disso, os golpistas também se passam por supostos delegados de polícia e exigem dinheiro para que a uma possível investigação de pedofilia não siga em frente. Na verdade, não existe a moça, nem os parentes e muito menos o suposto delegado, trata-se de um golpe completo, afirmou o delegado.
OUTRAS VÍTIMAS
Segundo Fabrício Lucindo, dezenas de homens da região já procuraram a polícia para relatar que foram vítimas de golpes do tipo. Entre as vítimas preferenciais estão homens, normalmente casados, a partir de 40 anos.
São inúmeros casos. Um pastor evangélico, casado, me procurou informando que estava caindo no golpe, que realmente teria trocado fotos com uma suposta adolescente e de posse das fotos, os estelionatários estavam exigindo dinheiro para não divulgarem para a família e para os amigos", finalizou Lucindo.