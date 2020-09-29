Caso será investigado pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Your browser does not support the audio element. Morador de Linhares perde quase R$ 22 mil no golpe da novinha

De acordo com Lucindo, essa vítima é um homem de 43 anos, que mora no bairro Jardim Laguna. Outros detalhes não serão passados para proteger a identidade dele e a apuração do caso. O delegado afirmou que a situação do homem está sendo investigada.

COMO FUNCIONA O GOLPE?

Um convite de amizade pelas redes sociais e uma despretensiosa troca de mensagens marcam o início da relação. De um lado, um homem de meia-idade e, do outro, o que ele acredita ser uma jovem. Depois dos primeiros contatos - e de muito interesse da menina - as conversas costumam evoluir para o envio de fotos íntimas, popularmente chamadas de "nudes". É nesse momento que a sedução começa a dar lugar às ameaças e à extorsão.

As supostas meninas se mostram interessadas pelo sujeito, daí começam a mandar fotos nuas. As imagens provavelmente são retiradas de internet. A vítima se empolga e mantém a conversa, enviando fotos do próprio corpo também"

Um convite de amizade pelas redes sociais e uma despretensiosa troca de mensagens marcam o início da relação Crédito: Divulgação

O delegado acredita que, desde o primeiro contato, quem envia as mensagens é um estelionatário. Ele se passa pela jovem atraente e usa um perfil falso nas redes sociais. Depois que as vítimas mandam as fotos íntimas, os golpistas começam a agir. Neste momento entra em cena os supostos parentes da moça, exigindo dinheiro para denunciar os possíveis casos de pedofilia. Às vezes, pendem dinheiro para não divulgar as fotos da vítima para familiares e amigos, explicou o delegado.

Em alguns casos, Lucindo explicou que os estelionatários são ousados na hora de extorquir as vítimas. Eles afirmam que o homem será processado ou preso. Além disso, os golpistas também se passam por supostos delegados de polícia e exigem dinheiro para que a uma possível investigação de pedofilia não siga em frente. Na verdade, não existe a moça, nem os parentes e muito menos o suposto delegado, trata-se de um golpe completo, afirmou o delegado.

OUTRAS VÍTIMAS

Segundo Fabrício Lucindo, dezenas de homens da região já procuraram a polícia para relatar que foram vítimas de golpes do tipo. Entre as vítimas preferenciais estão homens, normalmente casados, a partir de 40 anos.