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"Boa noite, Cinderela"

Empresário sofre golpe após marcar encontro via aplicativo de relacionamento

Após beber vinho com Cristiane Costa Teixeira, de 38 anos, a vítima desmaiou e teve os pertences e veículo levados do apartamento onde mora em Jardim Camburi

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 13:32
Empresário sofreu golpe após marcar um encontro no apartamento dele em Jardim Camburi
Empresário sofreu golpe após marcar um encontro no apartamento dele em Jardim Camburi Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um empresário de 45 anos, morador do bairro Jardim Camburi, em Vitória, foi vítima de um golpe conhecido como "Boa Noite, Cinderela". À polícia, ele contou que conheceu Cristiane Costa Teixeira, de 38 anos, em um aplicativo de relacionamentos e, depois de cinco dias de conversas, convidou a mulher para ir no apartamento dele.
Ainda segundo o empresário relatou à polícia, ele comprou o vinho e serviu a primeira taça. A segunda taça que ele tomou disse que foi a mulher quem serviu, ocasião em que ficou meio tonto, ainda estava bem, mas estranhou o fato de ter ficado tonto tão rápido. A terceita taça também foi servida pro Cristiane e, logo depois disso, ele "apagou" e, quando acordou, cinco horas depois, estava faltando muita coisa na casa dele, inclusive o carro.

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"A vítima relatou que sofreu um golpe por parte dessa mulher. Marcaram um encontro por meio de um aplicativo amoroso. Ela então chegou à residencia dele e, após tomar o vinho ,ele sentiu uma tontura e desmaiou. E acordou apenas percebendo que seu carro havia sido subtraído, bem como vários objetos e eletrodomésticos de sua residência.", relatou o delegado Marcelo Nolasco.
O carro do empresário tem rastreador, e foi por meio desse aparelho, que a empresa de segurança achou o veículo no bairro Barramares, em Vila Velha. A PM foi acionada e Cristiane foi presa na casa dela e depois trazida para a Delegacia Regional de Vila Velha.
Na delegacia ela controu outra versão para a polícia. Disse que o encontro amoroso não deu certo porque o empresário teria ficado agressivo de repente, mesmo assim, ela garantiu que ele emprestou o carro dele para ela comprar mais bebida para os dois.
Cristiane disse que não voltou para o apartamento do empresário porque não tinha condição de dirigir, porque ingeriu bebida, mas ela dirigiu de Jardim Camburi para Barramares. Esse foi um dos motivos que fez a polícia não acreditar na versão dela.
A reportagem da TV Gazeta tentou contato com o empresário no apartamento dele, mas o porteiro disse que ele não estava.

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