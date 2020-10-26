Chacina no ES: Quebra a perna do olheiro!, ordenou suspeito ao ser preso

Com Felipe Domingos Lopes, o "Boizão" (em destaque), a polícia apreendeu uma pistola Crédito: Montagem A Gazeta/Divulgação/PMES

De acordo com o capitão Santana, da Força Tática do 7º Batalhão, após a perseguição e prisão do suspeito neste domingo (25), ele teria dado uma ordem a familiares durante o momento da prisão. Para o policial, isso mostra a periculosidade do suspeito e a importância da prisão dele.

Your browser does not support the audio element. Chacina na Ilha - Quebra a perna do olheiro, ordenou suspeito ao ser preso

"Só para exemplificar a periculosidade desse indivíduo, durante a prisão dele, os militares até lançaram no relatório de ocorrência a ordem que ele deu para os familiares: 'Quebra a perna do olheiro!" (uma alusão ao responsável por vigiar a chegada da PM). A gente não sabe qual determinação é essa, até onde vai. Mas serve para demonstrar a um pouco da violência desse indivíduo, da periculosidade dele perante a sociedade. Mostra para nós o caráter e a índole desse indivíduo", disse.

Ainda segundo o capitão da PM, o suspeito detido é conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas da região de Porto Novo. "Tem informações e as suspeitas dele ser uma figura proeminente no tráfico da região do Porto Novo. E só pelo fato dele ser suspeito de ter participado desse quádruplo homicídio em Vitória, demonstra a periculosidade desse indivíduo", afirmou.

Polícia Civil foi à Ilha Doutor Américo de Oliveira para perícia Crédito: Fernando Madeira

A PRISÃO

A prisão de Felipe Domingos Lopes, o Boizão, aconteceu no bairro Porto Novo, em Cariacica, neste domingo (25). Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito tentou fugir e chegou a atirar contra policiais. Depois de ser encurralado, ele se entregou.

Durante a perseguição, o suspeito pulou de um terraço e machucou o tornozelo, sendo levado por policiais para o PA de Alto Lage, depois transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, onde recebeu atendimento. Depois, foi encaminhado para a delegacia.

OUTRAS PRISÕES

Ilha Doutor Américo de Oliveira, na região de Santo Antônio, onde aconteceu a chacina Crédito: Fernando Madeira

COMO FOI O CRIME

A ilha fica na Baía de Vitória, próximo ao bairro Santo Antônio. Na outra margem, fica o bairro Porto de Santana, já em Cariacica. A ilha é um ponto usado por moradores das duas margens para diversão e passatempo. No local estavam seis amigos que moravam em Santo Antônio e foram surpreendidos por bandidos, que chegaram de barco na região.