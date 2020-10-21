Chacina na Ilha: inquérito sobre o caso é colocado em segredo de Justiça

Chacina na Ilha do Américo Crédito: Fernando Madeira

As investigações que apuram o assassinato de quatro jovens na Ilha Doutro Américo de Oliveira, na Baia de Vitória, foram colocadas em segredo de justiça. Dois acusados foram presos até agora e outros três continuam foragidos. O caso está sendo apurado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

A chacina aconteceu no final da tarde de 28 de setembro. Os três suspeitos do crime que ainda estão foragidos são: um adolescente  que possui mandado de busca e apreensão pelo crime , Felipe Domingos Lopes e outro maior de idade, que não teve o nome fornecido pela polícia.

Atualização: o nome de um segundo suspeito maior de idade estava sendo publicado após a confirmação da Polícia Civil de que ele estava com mandado de prisão em aberto pelo crime. O nome dele, inclusive, constava no site do Tribunal de Justiça do Estado como indiciado. No entanto, o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vitória, informou que, no decorrer das investigações, foi identificado que o suspeito não estava mais entre os envolvidos e o mandado foi retirado. Por isso, o nome dele foi retirado desta reportagem.

Felipe chegou a ter o nome dele repassado em mensagens de aplicativos antes mesmo de ser considerado foragido. Além disso, a Polícia Civil ainda segue com as investigações na tentativa de identificar quem contou aos acusados que os amigos estavam na ilha.

O CRIME

No episódio que chocou o Espírito Santo, quatro jovens foram assassinados e outros dois ficaram feridos. Eles estavam na Ilha Doutor Américo Oliveira no dia 28 de setembro, uma segunda-feira, A ilha fica na Baia de Vitória, próximo ao bairro Santo Antônio. Na outra margem, fica o bairro Porto de Santana, já em Cariacica. A ilha é um ponto usado por moradores das duas margens para diversão e passatempo.

No local estavam seis amigos que moravam em Santo Antônio e foram surpreendidos por bandidos, que chegaram de barco na região. Eles renderam e atiraram contra o grupo de jovens, sendo que quatro deles morrem, um conseguiu fugir e outro se fingiu de morto para escapar, já baleado.

Os mortos foram identificados como sendo o marítimo Wesley Rodrigues de Souza, 29 anos, Yuri Carlos de Souza, 23, e Vitor da Silva Alves, 19, - corpos que permaneceram na ilha - e Pablo Ricardo Lima, 21, que chegou a ser levado para o pronto atendimento por um tio, mas já deu entrada sem vida. O jovem que se fingiu de morto foi alvo de dois disparos nas costas e está internado. O outro foi baleado no pé.

Perícia se dirige à Ilha Dr. Américo de Oliveira Crédito: Fernando Madeira

MOTIVAÇÃO

A chacina de quatro jovens na ilha Doutor Américo Oliveira, na Baia de Vitória, é o atual quebra-cabeça da Polícia Civil. Além de localizar os autores, a motivação do crime é outro ponto que deve ser desvendado. Inicialmente, a linha de apuração já trata as mortes como o resultado de uma briga entre facções criminosas que atuam no Espírito Santo.

"As investigações apontam que os autores eram do tráfico do Morro do Quiabo, em Cariacica, e que possuem ligação com uma organização criminosa que atua na Grande Vitória. A princípio, consideramos que os assassinos acreditavam que esse grupo de amigos estivesse ligado ao PCV, mas mataram um monte de gente inocente", descreveu Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

A sigla PCV, citada pelo delegado, é referente ao Primeiro Comando de Vitória, facção que tem sua base no Bairro da Penha, em Vitória, e ramificações em diversas cidades do Espírito Santo. A facção conta com força armada conhecida como Trem-Bala, criando ou tomando pontos de venda de drogas, além de manter relações comerciais de drogas com os traficantes aliados dessas localidades.