Chacina em ilha: perseguição e tiros durante a prisão de suspeito em Cariacica

Com Felipe Domingos Lopes, o "Boizão" (em destaque), a polícia apreendeu uma pistola Crédito: Montagem A Gazeta/Divulgação/PMES

Segundo o capitão Santana, da Força Tática do 7º batalhão da Polícia Militar, militares foram ao local onde havia informações de que o suspeito estava, no bairro Porto Novo, às 20 horas deste domingo, e se depararam com o homem e o irmão dele. Os dois tentaram fugir.

Ilha Doutor Américo de Oliveira, em Vitória, onde ocorreu chacina em setembro Crédito: Fernando Madeira

O capitão explicou que a equipe da Força Tática iniciou uma perseguição a pé e que o irmão do homem detido fugiu. O suspeito efetuou os disparos que foram revidados pelos policiais, mas ninguém ficou ferido. Ao ser alcançado pelos agentes, ele se entregou. "Quando se viu encurralado em uma área de mata, ele se entregou à polícia. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9 mm de uso restrito", disse.

Durante a perseguição, o suspeito pulou de um terraço e machucou o tornozelo, sendo levado por policiais para o PA de Alto Lage, depois transferido para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha , onde Felipe recebeu atendimento. Depois, foi encaminhado para a delegacia.

Ainda de acordo com o capitão Santana, Felipe Domingos Lopes, o Boizão, é conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas da região de Porto Novo e pela alta periculosidade.

"Tem informações e as suspeitas dele ser uma figura proeminente no tráfico da região do Porto Novo. E só pelo fato dele ser suspeito de ter participado desse quádruplo homicídio em Vitória, demonstra a periculosidade desse indivíduo", disse.

Antes da prisão, equipes da Força Tática já tinham ido ao bairro após receberem informações. A guarnição chegou a ver o irmão do suspeito, mas ele conseguiu fugir. De acordo com a polícia, há a suspeita da participação dos dois em um homicídio no bairro Retiro Saudoso, também neste domingo.

"Por volta de 15 horas deste domingo, recebemos uma informação do serviço reservado do batalhão dando conta de que o irmão dele estaria no bairro, na residência da mãe. A Força Tática chegou até lá, fez contato visual com o irmão dele, mas ele conseguiu se evadir. Há informações preliminares, sem confirmações, de que eles teriam participado de um homicídio ocorrido no bairro Retiro Saudoso neste domingo. Mas essas informações precisam ser investigadas pela Polícia Civil", afirmou.

OUTRAS PRISÕES

COMO FOI O CRIME

A ilha fica na Baía de Vitória, próximo ao bairro Santo Antônio. Na outra margem, fica o bairro Porto de Santana, já em Cariacica. A ilha é um ponto usado por moradores das duas margens para diversão e passatempo. No local estavam seis amigos que moravam em Santo Antônio e foram surpreendidos por bandidos, que chegaram de barco na região.

Eles renderam os jovens e atiraram contra o grupo, sendo que quatro deles morreram, um conseguiu fugir e outro se fingiu de morto para escapar, já baleado. Os mortos foram identificados como sendo o marítimo Wesley Rodrigues de Souza, 29 anos, Yuri Carlos de Souza, 23, Vitor da Silva Alves, 19,  corpos que permaneceram na ilha  e Pablo Ricardo Lima, 21, que chegou a ser levado a um pronto-atendimento por um tio, mas já deu entrada sem vida. O jovem que se fingiu de morto foi alvo de dois disparos nas costas e está internado. O outro foi baleado no pé.