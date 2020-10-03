Palco de chacina, Santo Antônio é mais violento do que 59 cidades do ES

Santo Antônio, o bairro palco da mais sangrenta chacina da história recente do Estado
, com quatro mortes na última segunda-feira (28), já acumula nove assassinatos neste ano. O número da tradicional região de Vitória é tão elevado que o quantitativo de homicídios é maior do que de 59 dos 78 municípios do ES, incluindo Marataízes, que soma sete casos nos nove primeiros meses do ano.
O território de Santo Antônio, no Estado Presente, que reúne três bairros (Santo Antônio, Inhanguetá e Bela Vista), também não vem tendo dias de paz. Já foram 11 crimes ante dois do mesmo período do ano passado.
O mau desempenho não se aplica só a esse território. Na Serra, o conglomerado de Feu Rosa, com três bairros, apresenta 20 homicídios contra 11 do ano passado. Em Cariacica
, o zoneamento de Nova Rosa da Penha, que reúne também três bairros, já tem 17 assassinatos ante cinco de 2019. Ainda em solo cariaciquense, a área de Flexal (Flexal I e II) soma 10 contra seis.
Vila Velha, por sua vez, tem seu destaque negativo no complexo de Santa Rita, formado por sete bairros. Por lá, ocorreram neste ano 21 crimes contra 10 de 2019 – mais que o dobro.