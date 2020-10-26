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Perigo no Centro

Vídeo mostra briga entre vítima e ladrão com facão após assalto em Vitória

Câmeras de segurança mostram quando um casal é assaltado e uma das vítimas reagindo ao roubo na noite da última quinta-feira (22). Atitude de reagir a assalto não é recomendada pelas autoridades de segurança

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 20:12
Com um facão em mãos, um criminoso assaltou um casal durante a noite da última quinta-feira (22), no Centro de Vitória. A câmera de segurança de uma casa flagrou o crime, que aconteceu por volta das 21h. A Polícia Militar chegou a ser acionada, mas o criminoso conseguiu fugir do local.
Nas imagens, dá para ver o início do assalto ao fundo. Logo em seguida, um homem com moletom sai correndo e, pouco depois, aparecem o criminoso (de boné vermelho, com a faca) e o rapaz (de regata e segurando um capacete) subindo a rua brigando. As tentativas de agressão duram cerca de um minuto.
Frame do vídeo de um assalto no Centro de Vitória
Vítima, o rapaz de regata reagiu ao assalto e tentou agredir o criminoso com um capacete Crédito: Filipe Nunes
De acordo com a Polícia Militar, o bandido levou uma carteira e documentos pessoais, enquanto o casal estava na Rua Wilson Freitas. Nas buscas feitas na região, o suspeito não foi localizado e as vítimas foram orientadas a registrar o caso junto à Polícia Civil para que fosse investigado.
O empresário Filipe Nunes mora próximo ao local e garante que esse assalto não é um episódio isolado. "É comum ter roubo aqui, porque é uma rota de fuga: tem duas escadarias perto. Os criminosos praticam furto com o pessoal que entra no motel e com os moradores, e depois fogem pela mata", explicou.

O QUE DIZ A PM SOBRE SEGURANÇA NO CENTRO

Em nota, a Polícia Militar garantiu que realiza "constantes operações em todo o Centro de Vitória", com ponto-base, cerco tático e patrulhamento a pé em locais como escadarias e becos. A PM como garantiu que os roubos em via pública diminuíram 75% no primeiro semestre deste ano, se comparado com o mesmo período de 2019.
A PM também afirmou que "está sempre à disposição para ouvir e debater com a comunidade as ações de segurança desenvolvidas no local" e reforçou que a população "deve acionar o Ciodes (190) em casos de suspeita ou ocorrência de crime". Outra orientação é para que as pessoas "não reajam a assaltos".

REGISTROS E DENÚNCIAS SÃO IMPORTANTES

Também por nota, a Polícia Civil reafirmou que as vítimas desse tipo de crime  em que não há flagrante  devem registrar o ocorrido, seja presencialmente em uma delegacia ou por meio da internet. Dessa forma, a PC toma ciência do caso e inicia as investigações.
Quem tiver qualquer informação sobre esse assalto ou qualquer outro crime deve registrá-la pelos canais do Disque-Denúncia (181). Pelo site oficial, é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas".

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