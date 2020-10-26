Vizinhos vão à polícia denunciar homem por ameaçar namorada em Vitória

Moradores de um condomínio no bairro Mata da Praia, em Vitória, foram à delegacia neste domingo (25) para relatar que ouviram gritos de socorro de uma vizinha. Ao terem se aproximado do apartamento em questão, contaram que foram ameaçados pelo namorado da vítima, que dizia estar armado e pronto para atirar. Os vizinhos chamaram a polícia que, ao chegar ao local, não constatou o fato porque a mulher que teria sido vítima da agressão negou o acontecimento.
Apesar da negativa da vítima, os moradores do condomínio reafirmaram que houve a agressão e que chegaram a presenciar o suspeito puxando o cabelo da mulher no corredor. Os vizinhos também disseram que não é a primeira vez que presenciaram cena semelhante entre o casal.
Em nota, a Polícia Civil informou que o procedimento será encaminhado para Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Vitória para apurar as circunstâncias do fato e disse que outras informações não serão repassadas para que a apuração seja preservada.
Também demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar afirmou que foi acionada na noite deste domingo (25), por moradores de um prédio localizado no bairro Mata da Praia, em Vitória, pois uma mulher estaria sendo agredida pelo marido. Segundo a PM, militares foram ao local e o fato não foi constatado. A suposta vítima negou a agressão.