Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime brutal

Casal morto em Cariacica: família pede justiça, seja dos homens ou divina

As vítimas foram identificadas como Darlan de Oliveira, de 20 anos, e Ana Paula Alves, de 25 anos. A família do jovem contou que os dois estavam se conhecendo e ainda não eram namorados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 13:14

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 13:14

Crime, que ocorreu em Cariacica, é investigado pela Polícia Civil
As vítimas foram identificadas como Darlan de Oliveira, de 20 anos, e Ana Paula Alves, de 25 anos Crédito: Reprodução
A Polícia Civil segue investigando o assassinato de um homem e uma mulher no bairro Prolar, em Cariacica. Familiares de um dos jovens mortos cobram justiça.
As vítimas foram identificadas como Darlan de Oliveira, de 20 anos, e Ana Paula Alves, de 25 anos. A família do jovem contou que os dois estavam se conhecendo e ainda não eram namorados.
No sábado (24), ele saiu com a Ana Paula por volta das 16h, sem dizer para aonde iria com ela. No mesmo dia, à noite os familiares de Darlan estranharam o fato dos dois não terem voltado, mas os corpos só foram encontrados na manhã de domingo (25).
O carro em que a jovem foi encontrada ficou com marcas de tiros. O corpo de Ana Paula estava no porta-malas. Já Darlan foi encontrado sem vida perto do veículo.
O jovem trabalhava em uma propriedade rural em Prolar, zona rural de Cariacica Sede. "Quando ele saiu, sabíamos que ele tinha ido encontrar com ela. Mas o Darlan nunca tinha ficado até tarde e estranhamos", contou uma familiar da vítima.
Ana Paula passou a sair com Darlan na última semana, quando a jovem também começou a trabalhar na propriedade. A Polícia Civil acredita que os dois foram assassinados por volta das 20h de sábado. O carro de Darlan foi encontrado em uma estrada que fica localizada a cerca de 1 km do sítio onde ele trabalhava.

Veja Também

Chacina em ilha: perseguição e tiros durante a prisão de suspeito em Cariacica

Dono de marmoraria reage a assalto e irmão acaba ferido em Viana

Polícia prende mais um suspeito de participação na chacina em ilha de Vitória

A polícia descobriu que Ana Paula já teve envolvimento com o tráfico de drogas. Já o jovem não tinha passagens. Parentes de Darlan estão inconformados com o crime e acreditam que ele morreu porque estava com ela.
"Ele era um rapaz trabalhador, ia à igreja. Foi assassinado brutalmente sem necessidade. Espero que se a Justiça da terra não alcançar os culpados, Deus, com os olhos dele, vê onde estão. Deus vê até o inferno e vai ver quem fez isso com ele. E eu creio que a Justiça de Deus virá", desabafou uma pessoa da família de Darlan, que pediu para não ser identificada.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta na manhã desta segunda-feira (26), a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), devido a uma das vítimas ser do sexo feminino.
"Diligências estão em andamento, porém até o momento nenhum suspeito foi detido. A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", reforçou na nota.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados