Homem e mulher são encontrados mortos no bairro Prolar, em Cariacica

Duas pessoas foram assassinadas no bairro Prolar, em Cariacica, na madrugada deste domingo (25). O corpo de um homem foi encontrado no quintal de uma casa, de manhã, pela proprietária do imóvel. Já o corpo de uma mulher estava dentro do porta-malas de um carro estacionado em frente à residência.
A Polícia Militar não informou se o carro pertencia a alguma das vítimas nem se havia alguma relação entre elas.
A Polícia Civil, por sua vez, se limitou a dizer que o caso será investigado pela delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), já que uma das vítimas é do sexo feminino. Até o momento, nenhum suspeito foi preso ou identificado.