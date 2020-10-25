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Violência

Homem e mulher são encontrados mortos no bairro Prolar, em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas estava dentro do porta-malas de um veículo estacionado.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 18:09

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 18:09

Viatura da Polícia Militar
A Polícia Militar foi chamada pela dona do imóvel onde um dos corpos foi encontrado Crédito: Carlos Alberto Silva
Duas pessoas foram assassinadas no bairro Prolar, em Cariacica, na madrugada deste domingo (25). O corpo de um homem foi encontrado no quintal de uma casa, de manhã, pela proprietária do imóvel. Já o corpo de uma mulher estava dentro do porta-malas de um carro estacionado em frente à residência.
A Polícia Militar não informou se o carro pertencia a alguma das vítimas nem se havia alguma relação entre elas.
Polícia Civil, por sua vez, se limitou a dizer que o caso será investigado pela delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), já que uma das vítimas é do sexo feminino. Até o momento, nenhum suspeito foi preso ou identificado.

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