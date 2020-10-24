Polícia Militar tenta acabar com Baile do Mandela na Serra

PM foi chamada para atender denúncia de festa clandestina Crédito: Carlos Alberto Silva

De acordo com moradores do bairro, que não quiseram se identificar, mais de 2 mil pessoas estavam na rua participando do evento, a maioria adolescentes que não residem do local.

Moradores disseram que, no início do baile, a polícia esteve no local, acabou com a festa, mas as pessoas retornaram ao local após a saída dos policiais. Segundo relatos, foram usadas bombas de efeito moral para afastar os participantes.

De acordo com nota divulgada pela PM, quando os policiais chegaram ao local, foi possível ouvir os disparos, além de atos de vandalismo e a destruição do patrimônio de casas no entorno do palanque montado para a festa.

Ainda segundo a nota, os policiais usaram equipamentos não letais para coibir a ação criminosa e dispersar as pessoas. Os participantes correram pelas ruas do bairro e ninguém foi detido.