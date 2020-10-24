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Festa clandestina

Polícia Militar tenta acabar com Baile do Mandela na Serra

Policiais foram ao bairro Jardim Tropical quando moradores relataram disparos de armas de fogo. Após saída dos militares, evento recomeçou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 15:23

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 15:23

PM foi chamada para atender denúncia de festa clandestina Crédito: Carlos Alberto Silva
A Polícia Militar foi chamada, na madrugada deste sábado (24), depois que moradores do bairro Jardim Tropical, na Serra, relataram ter ouvido disparos de arma de fogo em uma festa clandestina, conhecida como Baile do Mandela
De acordo com moradores do bairro, que não quiseram se identificar, mais de 2 mil pessoas estavam na rua participando do evento, a maioria adolescentes que não residem do local. 
Moradores disseram que, no início do baile, a polícia esteve no local, acabou com a festa, mas as pessoas retornaram ao local após a saída dos policiais. Segundo relatos, foram usadas bombas de efeito moral para afastar os participantes.
De acordo com nota divulgada pela PM, quando os policiais chegaram ao local, foi possível ouvir os disparos, além de atos de vandalismo e a destruição do patrimônio de casas no entorno do palanque montado para a festa.
Ainda segundo a nota, os policiais usaram equipamentos não letais para coibir a ação criminosa e dispersar as pessoas. Os participantes correram pelas ruas do bairro e ninguém foi detido.
A Prefeitura da Serra orienta que os moradores do município que quiserem denunciar festas clandestinas, principalmente com atividades criminosas, devem acionar a Polícia Militar pelo telefone 190.

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