Filho tem surto e agride a mãe com socos na Serra

Um homem teve um surto, agrediu a mãe com socos no rosto e ameaçou com uma faca policiais militares que foram ao local após receberem a denúncia da agressão. O caso aconteceu no bairro Cascata, na Serra, na tarde deste sábado (24).
De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegarem ao local da denúncia, a vítima contou que havia sido agredida pelo próprio filho, que estaria em um surto psicótico. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra e, depois, encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
Ainda segundo a polícia, o filho estava bastante alterado dentro da casa e com uma faca na mão. Ele ameaçou, inclusive, os policiais que atendiam a ocorrência. Militares da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) negociaram com o suspeito até que ele fosse contido e imobilizado pelo Samu. O homem foi levado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac).
A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada da Mulher.