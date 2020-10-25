Caso de polícia

Filho tem surto e agride a mãe com socos na Serra

Segundo a polícia, homem estava bastante alterado e com uma faca na mão. Militares da Companhia Independente de Missões Especiais dialogaram com o suspeito, até que ele fosse imobilizado e levado a hospital
Redação de A Gazeta

24 out 2020 às 21:18

Segurança - Policial militar
Polícia militar foi chamada após denúncia de agressão Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem teve um surto, agrediu a mãe com socos no rosto e ameaçou com uma faca policiais militares que foram ao local após receberem a denúncia da agressão. O caso aconteceu no bairro Cascata, na Serra, na tarde deste sábado (24).
De acordo com informações da Polícia Militar, ao chegarem ao local da denúncia, a vítima contou que havia sido agredida pelo próprio filho, que estaria em um surto psicótico. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Serra e, depois, encaminhada ao  Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
Ainda segundo a polícia, o filho estava bastante alterado dentro da casa e com uma faca na mão. Ele ameaçou, inclusive, os policiais que atendiam a ocorrência. Militares da Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) negociaram com o suspeito até que ele fosse contido e imobilizado pelo Samu. O homem foi levado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (Heac).
A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada da Mulher.

