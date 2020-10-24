Na fuga, bandido de boné preto atirou no pedreiro que já estava rendido Crédito: Reprodução

O jovem Andrel Martins Lírio, 24 anos, que trabalhava como ajudante de carga e descarga, foi executado com mais de 50 tiros em um campo de futebol também no bairro Bela Vista, em 22 de maio de 2019. Ele estava com um grupo de amigos quando dois atiradores desceram de um carro e abriram fogo.

Your browser does not support the audio element. Cliente de distribuidora morto em assalto perdeu filho assassinado há um ano

Em outubro do mesmo ano, a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) chegou a um adolescente de 17 anos e outros três envolvidos no crime, incluindo o mandante, executores e um intermediário.

A perda do filho nunca foi superada, como conta uma amiga da família que não quis ser identificada. "Ele era o único filho homem. Josias nunca esqueceu aquilo, tinha uma revolta muito grande dentro dele", contou a amiga.

Josias dos Passos Lírio, 53 anos, foi vítima de latrocínio em Jardim Bela Vista, na Serra Crédito: Acervo pessoal

Josias deixa esposa e uma filha. O corpo do pedreiro está sendo velado no bairro Jardim Bela Vista e deve ser levado no domingo (25) para Colatina, no Noroeste do Estado, cidade onde ele nasceu.

DISTRIBUIDORA

Por volta das 21 horas, Josias estava na distribuidora de bebidas acompanhado do proprietário da empresa e da esposa dele, quando os bandidos chegaram. Conforme imagens da câmera de videomonitoramento , um dos assaltantes tomou o celular da mulher e passou a escolher bebidas.

O outro criminoso mandou o proprietário entregar todo o dinheiro. Josias, que estava como cliente da distribuidora, acabou reagindo ao roubo, lutando com um dos assaltantes. Ele chegou a levar chutes e até uma coronhada na cabeça e acabou desistindo e se rendendo.

Logo depois do confronto, um dos ladrões fugiu e o comparsa, antes de acompanhá-lo, deu um tiro na cabeça de Josias. Foram parentes, que moram próximo do local, que tentaram prestar socorro a Josias, que foi levado de carro até a UPA de Serra-Sede. De lá, foi transferido para o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória, mas não resistiu.

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O dono da distribuidora  que preferiu não ser identificado  disse estar indignado. "Foi uma covardia fazer isso com uma pessoa indefesa, dar um tiro à queima-roupa na cara do cidadão. Um grau de violência sem tamanho. Ele ficava dizendo: 'não vão roubar meu amigo'. E entrou em luta corporal, até que viu que não aguentava. Ele havia se rendido e, mesmo assim, levou um tiro na cara. É revoltante", desabafou.

POLÍCIA

A Polícia Militar informou, em nota, que foi acionada, na noite de sexta-feira (23), para atender uma ocorrência de tentativa de latrocínio em uma distribuidora de bebidas no bairro Jardim Bela Vista, na Serra.

Em contato com o proprietário, foi informado que dois homens, um com um revólver, entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Um cliente reagiu, sendo baleado. Ele foi socorrido por populares até a UPA da Serra e depois foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Do estabelecimento, os indivíduos roubaram cerca de R$ 1.500, além de alguns objetos.