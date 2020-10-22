Prisões em flagrante de agressores de mulheres aumentaram na pandemia

Lei Maria da Penha prevê prisão para agressores de mulheres Crédito: Shutterstock

Nos primeiros nove meses de 2020, foram 1.192 homens presos em flagrante pela Lei Maria da Penha - ou seja, 159 a mais que em 2019 - que registrou 1.033 casos. Uma das que conseguiu a prisão em flagrante do próprio agressor, após procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vila Velha, em junho de 2020, foi a dona de casa Cláudia Núbia Garcia Vianna. Em reportagem para A Gazeta, ela contou que foi salva pela Lei Maria da Penha

Mas os dados da Polícia Civil do Espírito Santo também mostram a queda em indicadores importantes, como os de boletins de ocorrência registrados e, consequentemente, medidas protetivas expedidas - instrumento jurídico que estabelece distância mínima do agressor em relação à vítima.

BOLETINS DE OCORRÊNCIA DIMINUEM

Um dado preocupante é que, embora tenha aumentado o número de denúncias na Central de Atendimento Mulher , através do 180, as ocorrências desse tipo de violência diminuíram no Espírito Santo. De janeiro a setembro deste ano, 10.691 boletins foram registrados nas delegacias especializadas de atendimento à mulher do Estado. O número significa 1.177 denúncias a menos de agressões, se compararmos com o mesmo período de 2019, quando foram registradas 11.868 ocorrências.

Consequentemente, também houve queda no número de medidas protetivas expedidas: em 2020 foram 5.936 medidas. O número significa 334 a menos que o mesmo período de 2019, quando foram expedidas 6.270 medidas protetivas.

Para Cláudia Dematté, delegada chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a queda dos registros de ocorrência pode ter relação com uma subnotificação dos casos. Segundo ela, estudos da Organização das Nações Unidas (ONU) apontam que, durante a pandemia, a violência doméstica aumentou.

"Apesar do aumento, não significa que todos os casos estão sendo registrados. Essas mulheres podem estar sendo vigiadas pelos agressores de mais perto ou podem estar com a dependência financeira potencializada, por exemplo. Por isso a preocupação em criar novas fórmulas da denúncia chegar às autoridades. A Polícia Civil do Espírito Santo, possibilitou a ocorrência online para registrar a violência doméstica, o Tribunal de Justiça disponibilizou contatos de psicólogas para fazer o primeiro atendimento das vítimas por telefone e a Defensoria Pública divulgou um link para facilitar as medidas protetivas", acredita.

"VIOLÊNCIA DOMÉSTICA É FRUTO DO MACHISMO", DIZ DELEGADA

A delegada Cláudia Dematté também falou sobre a importância da Lei Maria da Penha. Segundo ela, antes de serem estabelecidas punições mais rígidas para os agressores de mulheres, o índice de subnotificação era ainda maior.

"Nós não tínhamos um instrumento legislativo específico e eficaz que viesse proteger as mulheres vítimas. Os crimes contra as mulheres eram considerados de menor potencial ofensivo. Quando tinha a condenação do agressor, era em pagamento de cesta básica. Isso era usado par desestimular e desencorajar a mulher a denunciar. Por muito tempo, as mulheres lutaram por uma legislação específica para punir esses autores de violência com mais rigor. A medida protetiva, mecanismo criado pela Lei Maria da Penha, é de grande importância por dar uma resposta rápida para à mulher que está sofrendo", afirmou.

Delegada Claudia Dematté avalia que pandemia ampliou a subnotificação de casos de violência doméstica Crédito: Isaac Ribeiro

"Infelizmente, no mundo, no Brasil e no Espírito Santo, diariamente mulheres são vítimas de violência doméstica e familiar. Muitas delas tiveram suas vidas ceifadas, simplesmente pelo fato de serem mulheres. A Lei Maria da Penha foi um importante instrumento que veio ajudar no combate à violência contra mulher - violência fruto de uma sociedade machista, de cultura patriarcal, onde o homem acha que a mulher é posse dele e pratica esses atos absurdos. Por isso, falo para as mulheres: denunciem desde a primeira violência, que normalmente não começa com a física, mas sim com um xingamento ou de forma psicológica" Claudia Dematté - Delegada chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam)

VEJA ONDE E COMO PEDIR AJUDA:

180 (Central de Atendimento à Mulher, 181 (Disque-Denúncia) ou 190 (Polícia Militar), para os casos de flagrante. Denúncias de violência doméstica agora podem ser realizadas de forma virtual, através deste link da Delegacia Online da Polícia Civil . As ocorrências também podem ser feitas pessoalmente na delegacia mais próxima ou pelos telefone(Central de Atendimento à Mulher,(Disque-Denúncia) ou(Polícia Militar), para os casos de flagrante.

Para facilitar o acesso das mulheres às medidas protetivas, a Defensoria Pública disponibilizou um formulário on-line, por meio do site, e um canal de WhatsApp para atendimento das demandas. O atendimento às mulheres em situação de violência doméstica é feito pelo WhatsApp (027) 99837-4549 e o canal para solicitar medidas protetivas on-line pode ser acessado neste link

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (Comvides) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em parceria com a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e ArcelorMittal Tubarão, criou um canal de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar durante o isolamento social. Por telefone, as vítimas recebem atendimento psicológico gratuito. Veja os contatos abaixo: