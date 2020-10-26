Dono de marmoraria reage a assalto e irmão acaba ferido em Viana

O caso foi levado para a DPJ de Cariacica, que está funcionando em Cobilândia Crédito: Vitor Jubini

Correção: após a primeira informação de que o comerciante havia baleado o irmão sem querer, a polícia informou que ainda não tem certeza se o tiro que atingiu o irmão do comerciante foi disparado mesmo por ele. Por causa disso, o título e o texto desta reportagem foram alterados às 12h30 do dia 26/10/2020

Uma invasão a uma marmoraria localizada no bairro Vila Betânia, em Viana , na noite deste domingo (26), terminou com um criminoso baleado na barriga e com o irmão do dono do estabelecimento ferido com um tiro de raspão.

Por volta das 22h30, o empresário, dono da marmoraria, que mora perto do local, viu pelas câmeras de segurança da empresa que dois criminosos tinham invadido o estabelecimento. Segundo a versão do empresário dada à polícia, como ele possui posse de arma, chamou o irmão para ir até o local, com o objetivo de evitar o roubo.

Chegando na marmoraria, o empresário contou que foi recebido a tiros por um dos criminosos e revidou. Um dos criminosos acabou baleado na barriga e o irmão do empresário foi ferido com um tiro de raspão, também na região da barriga.

A polícia ainda não sabe se o tiro que atingiu o irmão partiu da arma do empresário ou do criminoso.

O criminoso foi socorrido pela Polícia Militar e levado para um pronto-atendimento e, posteriormente, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas). O irmão do dono da marmoraria foi levado para um hospital particular, mas já teve alta.

O caso é investigado pela Polícia Civil . O dono da marmoraria foi ouvido na delegacia e depois liberado.