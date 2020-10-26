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Bandido também foi baleado

Dono de marmoraria reage a assalto e irmão acaba ferido em Viana

De casa, empresário viu pelas câmeras que o estabelecimento foi invadido por criminosos. Ele foi acompanhado do irmão e, ao reagir ao assalto, houve troca de tiros

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 08:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 08:19
Data: 30/12/2019 - ES - Vila Velha - DPJ de Cobilândia - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
O caso foi levado para a DPJ de Cariacica, que está funcionando em Cobilândia Crédito: Vitor Jubini
Correção: após a primeira informação de que o comerciante havia baleado o irmão sem querer, a polícia informou que ainda não tem certeza se o tiro que atingiu o irmão do comerciante foi disparado mesmo por ele. Por causa disso, o título e o texto desta reportagem foram alterados às 12h30 do dia 26/10/2020
Uma invasão a uma marmoraria localizada no bairro Vila Betânia, em Viana, na noite deste domingo (26), terminou com um criminoso baleado na barriga e com o irmão do dono do estabelecimento ferido com um tiro de raspão.
Por volta das 22h30, o empresário, dono da marmoraria, que mora perto do local, viu pelas câmeras de segurança da empresa que dois criminosos tinham invadido o estabelecimento. Segundo a versão do empresário dada à polícia, como ele possui posse de arma, chamou o irmão para ir até o local, com o objetivo de evitar o roubo.
Chegando na marmoraria, o empresário contou que foi recebido a tiros por um dos criminosos e revidou. Um dos criminosos acabou baleado na barriga e o irmão do empresário foi ferido com um tiro de raspão, também na região da barriga. 
A polícia ainda não sabe se o tiro que atingiu o irmão partiu da arma do empresário ou do criminoso.

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O criminoso foi socorrido pela Polícia Militar e levado para um pronto-atendimento e, posteriormente, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas). O irmão do dono da marmoraria foi levado para um hospital particular, mas já teve alta.
O caso é investigado pela Polícia Civil. O dono da marmoraria foi ouvido na delegacia e depois liberado.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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