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Investigação

Barbearia de fachada abrigava boca de fumo em Vila Velha

Três suspeitos, de 19, 26 e 27 anos, estavam no estabelecimento quando os policiais chegaram. Ao notarem a presença da polícia, eles tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 13:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2020 às 13:37
Drogas
Quase 7 quilos de maconha foram apreendidos durante operação Crédito: Divulgação/Sesp
Três pessoas foram presas e 6,5 quilos de maconha apreendidos durante operação do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), no último sábado (24), em Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Os policiais foram até o bairro averiguar informações acerca de uma suposta barbearia de fachada que servia como base de distribuição de drogas na região.
Após levantar informações por cerca de duas semanas, constatamos que o imóvel é composto de um ponto comercial onde havia uma barbearia, na parte da frente, e nos fundos havia uma espécie de alojamento. No entanto, a barbearia servia de fachada para o tráfico de drogas que ocorria ali, explicou o delegado Alexandre Falcão, que responde pelo Denarc.
No sábado, a equipe do Denarc se dirigiu até o local e flagrou a atividade criminosa. As investigações apontaram que o imóvel era usado para armazenar, preparar, distribuir e comercializar entorpecentes. Além da maconha, nove porções de haxixe e duas balanças de precisão foram apreendidas.
Três suspeitos, de 19, 26 e 27 anos, estavam no estabelecimento quando os policiais chegaram. Ao notarem a presença da polícia, eles tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos. O mais velho se apresentou como barbeiro, responsável pelo estabelecimento comercial.
Os três foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. O detido de 26 anos já tinha passagens anteriores, por tráfico de drogas e homicídio.
Com informações do Sicoi/Ascom /PCES

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