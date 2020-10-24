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Confusão

Briga entre jovens em shopping de Vila Velha vira caso de polícia

Dois jovens trocaram socos na praça de alimentação do shopping, mas foram contidos por seguranças. Na internet, algumas pessoas, utilizando de uma reportagem de 2018, sustentaram um boato de que houve tiroteio no local, o que é falso

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 20:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 20:39
Confusão em shopping gerou repercussão nas redes sociais Crédito: Leitor
Uma briga entre jovens em um shopping do bairro Boa Vista I, em Vila Velha, virou caso de polícia na tarde deste sábado (24). Segundo informações da equipe de segurança do estabelecimento, dois adolescentes, que seriam de bairros vizinhos, teriam marcado de se encontrarem na praça de alimentação do local para resolver uma rixa.
Os dois trocaram socos, mas foram contidos pelos seguranças do shopping, que acionaram a Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Militar. Dezenas de pessoas se aglomeraram em torno da confusão. Os vídeos da briga logo viralizaram nas redes sociais. 
A Polícia Militar e a assessoria do Shopping Vila Velha nega que tenha ocorrido disparos dentro do estabelecimento. Algumas mensagens chegaram a associar uma matéria de 2018 publicada por A Gazeta que, coincidentemente, no dia 24 de outubro daquele ano, noticiou um tiroteio no estacionamento do local.
Policiais foram até o shopping, mas os suspeitos não estavam mais lá. Não houve vítimas e nem detidos.
Em nota, o Shopping Vila Velha reforçou que, "diferente do que vem sendo divulgado nas redes sociais, não houve qualquer registro de disparos de arma de fogo durante a ocorrência na tarde deste sábado. Os envolvidos foram retirados do shopping imediatamente e a polícia já está tomando as providências em relação ao ocorrido. O Shopping Vila Velha conta com equipes de segurança que monitoram todo o mall durante a operação".

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