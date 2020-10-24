Briga entre jovens em shopping de Vila Velha vira caso de polícia

Confusão em shopping gerou repercussão nas redes sociais Crédito: Leitor

Uma briga entre jovens em um shopping do bairro Boa Vista I, em Vila Velha, virou caso de polícia na tarde deste sábado (24). Segundo informações da equipe de segurança do estabelecimento, dois adolescentes, que seriam de bairros vizinhos, teriam marcado de se encontrarem na praça de alimentação do local para resolver uma rixa.

Os dois trocaram socos, mas foram contidos pelos seguranças do shopping, que acionaram a Guarda Municipal de Vila Velha e a Polícia Militar. Dezenas de pessoas se aglomeraram em torno da confusão. Os vídeos da briga logo viralizaram nas redes sociais.

A Polícia Militar e a assessoria do Shopping Vila Velha nega que tenha ocorrido disparos dentro do estabelecimento. Algumas mensagens chegaram a associar uma matéria de 2018 publicada por A Gazeta que, coincidentemente, no dia 24 de outubro daquele ano, noticiou um tiroteio no estacionamento do local.

Policiais foram até o shopping, mas os suspeitos não estavam mais lá. Não houve vítimas e nem detidos.