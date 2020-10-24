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Risco alto de temporais

Grande Vitória registra pontos de alagamento após chuva forte

Ruas de Cariacica, Vitória, Viana e Serra ficaram com trechos alagados após pancada de chuva no meio da tarde. Previsão é que chova até 150 mm nas próximas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2020 às 18:11

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 18:11

Chuva deixou cruzamento alagado no bairro Industrial, em Viana
Chuva deixou cruzamento alagado no bairro Industrial, em Viana Crédito: Fernando Madeira
Apesar do alerta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) para o risco alto de chuvas fortes em todo o Estado, da tarde deste sábado (24) até a manhã do domingo (25), ainda não houve ocorrências graves na Grande Vitória por conta do tempo chuvoso. Contudo, alguns pontos de alagamento já foram registrados em VitóriaVianaSerra e Cariacica. A previsão é que possa chover até 150 mm nas próximas 24 horas.
Em Vitória, um morador da avenida Leitão da Silva, reinaugurada em 2019 após seis anos de obras pelo governo do Estado, reclamou do alagamento de um trecho da pista. Ele alega que essa parte da via não alagava antes da obra e, agora, uma chuva razoável já é suficiente para a água subir e entrar em sua casa.
Após receber o vídeo, A Gazeta encaminhou para o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), que informou que está monitorando o trecho e encaminhará uma equipe para avaliar a obra após as chuvas.
Na capital há outros pontos de alagamento na avenida Marechal Campos; na avenida Maruípe (próximo ao Caxias); na Reta da Penha (próximo ao Walmart); próximo à Praça dos Namorados e do Shopping Vitória. A Prefeitura de Vitória ressalta que a capital conta com seis Estações de Bombeamento de água que, em caso de chuvas intensas, abrem as comportas para o escoamento rápido da água das ruas.
Em Cariacica, a reportagem rodou pelos bairros onde a Defesa Civil do município orientou aos moradores de áreas de risco para deixarem suas casas. Por lá, também não foram registradas ocorrências. Mas há pontos de alagamento nos bairros Campo Verde e Operário, além do bairro Industrial, que é vizinho, mas fica no território de Viana.

Chuva na Grande Vitória

RUA ALAGADA NO TERMINAL SÃO TORQUATO

As chuvas também deixaram a rua que dá acesso ao Terminal São Torquato, em Vila Velha, alagada. Passageiros que deixavam o local a pé tiveram dificuldades.

ENVIE SUA FOTO PARA A GAZETA

E na sua cidade, como está a sua situação? Se flagrou algum trecho de alagamento ou estragos causados pela chuva, encaminhe para o WhatsApp da redação de A Gazeta, pelo número (27) 98135-8261.

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