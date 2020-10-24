Grande Vitória registra pontos de alagamento após chuva forte

Chuva deixou cruzamento alagado no bairro Industrial, em Viana Crédito: Fernando Madeira

Em Vitória, um morador da avenida Leitão da Silva, reinaugurada em 2019 após seis anos de obras pelo governo do Estado , reclamou do alagamento de um trecho da pista. Ele alega que essa parte da via não alagava antes da obra e, agora, uma chuva razoável já é suficiente para a água subir e entrar em sua casa.

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Após receber o vídeo, A Gazeta encaminhou para o Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES), que informou que está monitorando o trecho e encaminhará uma equipe para avaliar a obra após as chuvas.

Na capital há outros pontos de alagamento na avenida Marechal Campos; na avenida Maruípe (próximo ao Caxias); na Reta da Penha (próximo ao Walmart); próximo à Praça dos Namorados e do Shopping Vitória. A Prefeitura de Vitória ressalta que a capital conta com seis Estações de Bombeamento de água que, em caso de chuvas intensas, abrem as comportas para o escoamento rápido da água das ruas.

Chuva na Grande Vitória

RUA ALAGADA NO TERMINAL SÃO TORQUATO

As chuvas também deixaram a rua que dá acesso ao Terminal São Torquato, em Vila Velha, alagada. Passageiros que deixavam o local a pé tiveram dificuldades.

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